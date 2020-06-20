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Наталя Могилевська в прозорій накидці приголомшила пікантними фото у ванні

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.06.2020 - 18:47
Наталя Могилевська в прозорій накидці приголомшила пікантними фото у ванні
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка запропонувала фанам вгадати, чим вона займалася у ванній

Наталя Могилевська не нудьгувала на карантині - співачка активно займалася творчістю. Днями вона представила ніжний і одночасно видовищний міні-фільм про кохання на карантині "Любов - то велика сила", який складається з п'яти кліпів співачки на нові версії хітів, що вже встигли полюбитися її шанувальникам. Крім того, 44-річна артистка розбурхує відвертими кадрами в своєму Instagram.

Так, Наталя опублікувала фото з вельми незвичайної фотосесії, яка була зроблена у ванній кімнаті. Зірка з'явилася в кадрі в легкій білій сукні в підлогу на тонких бретелях, поверх якої вдягла прозору накидку з поліетилену.

Могилевська у млосній позі позувала, стоячи прямо у ванні, а не ще одному кадрі вона всілася на бортик, спокусливо закинувши ногу на ногу.

Наталя Могилевська в прозорій накидці приголомшила пікантними фото у ванніНаталя Могилевська в прозорій накидці приголомшила пікантними фото у ванні

Наталя Могилевська влаштувала фотосесію прямо у ванній (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Вибирайте! 1 або 2 Ваші версії, чим я займаюся у ванній? ;)" - запропонувала шанувальникам вгадати Наталія.

Фолловери відреагували на публікацію численними захопленими компліментами і почали гадати, в якому творчому проекті артистка бере участь на цей раз. Більшість схилилася до думки, що знаменитість знімає новий кліп.

  • Знімаєте кліп, перша мені більше подобається
  • Може бути ви знімаєте новий кліп?
  • Наташа - це супер секси
  • Гідропарк рулить))
  • Заробляєте гроші, тобто знімаєте кліп
  • Перша красива, але ви красива скрізь і завжди!!!
  • А мені 2 ну дуже добре подобається, а особливо обличчя

Наталя Могилевська в прозорій накидці приголомшила пікантними фото у ванні

Скріншот коментарів

Раніше Наталія Могилевська відверто розповіла про стосунки з Владом Ямою.

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Автор: Lite

Теги Новини України Наталя Могилевськапевец
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