Наталья Могилевская призналась, почему не загадывает желания в новогоднюю ночь

Наталья Могилевская за кулисами грандиозного шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, поделилась собственными методами загадывания желаний. По словам артистки, новогодняя ночь – это не лучшее время для озвучивания мечт.

В эксклюзивном интервью каналу "Украина" популярная украинская артистка Наталья Могилевская призналась, почему серьезно относится к загадыванию желаний и какое время считает самым подходящим для этого.

"Желания загадывать – очень серьезная штука. Их нужно загадывать не в новогоднюю ночь, а в дни солнцестояния и равноденствия, например, 22 сентября или 22 декабря. А в принципе, ночей и дней для загадывания желаний довольно много", – поделилась Наталья Могилевская с журналистами канала "Украина".

Кроме того, звезда отметила, какой период времени самый сильный для каждого человека и какие методики использует она сама. Хотя ранее артистка признавалась: главное для исполнения мечт – вера.

"Смотрите, как я праздную День рождения: просыпаюсь утром, делаю маленькую особенную практику, зная, что это самый потрясающий день для того, чтобы формировать желания. Он в сотни раз сильнее, чем Новый год! Новый год – это такая общественная традиция, а на самом деле, лучший день для загадывания желаний – День рождение, а также неделя до и неделя после", – рассказала Наталья Могилевская за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Могилевская призналась, каких мужчин теперь предпочитает.