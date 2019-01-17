"Настюшка-опасность": Ивлеева ошеломила образом героини Marvel

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Ведущая перевоплотилась в рыжеволосую бестию

Популярная блогер и экс-ведущая украинского трэвел-шоу "Орел и Решка" Анастасия Ивлеева продолжает поражать поклонников своими яркими трансформациями. Ранее девушка поделилась фото с новой прической и даже показала, кто вдохновил ее на такие перемены. На новых снимках в Instagram Настя же и вовсе предстала в образе сексуальной героини комиксов.

На фото Ивлеева запечатлена с длинными рыжими волосами с непонятным оружием в руках. Красотка одета в черные кожаные штаны с цепями, топ, куртку и ботинки и позирует на фоне проводов и нагромождения мебели и старой техники.

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Ведущая, которая встречается с популярным российским рэпером Элджеем, никак не объяснила, чем вызвано такое перевоплощение, лишь лаконично подписала публикацию "2019".

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Фаны пришли в восторг от нового образа Насти и строят догадки в комментариях, где же она появится в подобном виде. Некоторые отметили, что он очень похож на образ героини комиксов Marvel "Люди Х" Джину Грей. Другие же сравнили ее с Русалочкой, а также героиней фильмов "Матрица" и "Убить Билла". Кое-кто предположил, что это были съемки нового клипа Элджея.

"Почему-то напомнил кино "Убить Билла", "Оооочень крутая, огонь", "Никогда Настю не комментировала ) но эти фото просто бомба, Красотка", "Типо Бритни в клипе токсик", "Настюшка-опасность", "Очень красиво", "Будешь в клипе Леши?", "Прям в фильме играть супер героиню", "Русалочка, уже не та...", "Ого, какой неожиданный образ!", "Клипец снимаете??)))" - пишут подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/_agentgirl_)

Напомним, на днях некий Артур Альбертович Бестаев подал в суд на журналиста Юрия Дудя и телеведущую Анастасию Ивлееву, чтобы... защитить Путина. Россиянин очень близко принял к сердцу слова звезды "Орла и Решки" о главе РФ.

Мы также писали, что ведущие Орла и Решки объявили о финале шоу. Сезон "Перезагрузка", который запустили в 2017 году, вели трое ведущих -Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин и Евсей Ковалев.