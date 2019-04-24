"Настю лайкаешь?" Потап показал оригинальный снимок в Париже

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники попросили рэпера не мусорить на улице европейскго города

Популярный продюсер и рэпер Потап после напряженных вокальных баталий на шоу Голос країни 9 решил сразу же по окончанию финала проекта махнуть в Париж. Правда, скорее всего, улетел в город романтики он не один, а с певицей Настей Каменских, но звезды продолжают тщательно скрывать этот факт, так же как и не говорят о личных отношениях. Интересно, что артисты показали видео и снимки в одинаковых локациях вместе с общими друзьями, что окончательно утвердило фанов в их догадках. Потап же поделился очередным снимком из столицы Франции в Instagram. Он запечатлен сидящим на остановке и с интересом рассматривающим что-то в своем смартфоне.

Для прогулки по городу продюсер отдал предпочтение удобному и стильному аутфиту. Он надел куртку камуфляжной расцветку, которую, кстати, ему подарила загадочная девушка, о чем как-то сообщил сам рэпер. Темные джинсы-скинни, слипоны с принтом в виде головы тигра, футболка с яркой надписью и солнечные очки завершили его стрит-стайл лук.

Внимание поклонников привлекло тату на руке Потапа. На нем четко виднелась надпись с женским именем – Настя. Правда, символическую наколку продюсер сделал еще в 2016 году в Харькове в честь дуэта с Каменских "Потап и Настя".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Кроме того, подписчики Потапа заметили мусор на асфальте буквально под ногами артиста, и высказались о непорядке на улице знаменитой европейской столицы. Также они не упустили возможности пошутить о том, что Потап ждет Настю после шоппинга и на досуге лайкает ее фото в ленте.

"Потап, тобі не стидно - коло тебе мусор, підніми", "Бумажка, бычок, пустая бутылка залипший в телефон. Педагог! Совпадение - не думаю!", "Настькины селфи лайкаешь?", "Маршрутку ждешь?", "А хто це насмiтив в Парижi?!", "Потапчик, не надо мусорить", "Мужчина ждет женщину, которая шопится", "А вот мусорить не обязательно, мисье Потап", - с юмором отмечали комментаторы.

Ранее Потап засветился на веселом дружеском фото в компании Насти Каменских, Владимира Дантеса, Нади Дорофеевой, Лилии Подкопаевой и ее возлюбленного Игоря Дубинского на фоне Эйфелевой башни.