Настя Каменских выпустила яркий клип A Huevo: микс украинской и мексиканской культур

В ролике певица предстала в четырех эффектных образах
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, представила новую испаноязычную песню и клип на нее A Huevo. Зажигательный ролик был опубликован на официальной странице артистки в Youtube и уже вызвал фурор в сети.
Отметим, что трек вошел в первый испаноязычный альбом Каменских Ecléctica. Название альбома выбрано не случайно, ведь значение слова Ecléctica — соединение различных стилей, идей, передает не только концепцию альбома, характер и настроение каждого трека, но и перекликается с главным месседжем творчества NK — создавать музыку без границ, сочетая в ней мировые культуры.
А выражение A huevo в переводе с мексиканского сленга означает "круто/офигенно". Новый клип — это феерия мексиканского праздника, украшенная нотками украинского колорита, ведь в песне есть и фразы на украинском языке.
Видео снимали еще до карантина, а режиссером выступил Леонид Колосовский. Это уже третья совместная работа Насти и Леонида в сольном проект NK. В клипе Настя предстала в четырех ярких и дерзких образах.
Настя Каменских восхитила дерзкими луками в клипе A huevo (фото: пресс-служба певицы)
"Я наслаждаюсь симбиозом таких колоритных культур, как украинской и мексиканской. Их яркое настроение присутствует в каждом треке моего нового альбома. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому", – признается Каменских.
Премьера испаноязычной пластинки Ecléctica состоится уже совсем скоро, 18 сентября.
Своими впечатлениями от новой видеоработы артистки фанаты принялись активно делиться в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним. ранее Настя Каменских нарвалась на критику в сети из-за пикантных фото в купальнике, которые многим показались слишком вульгарными.