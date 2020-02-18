Настя Каменских рассказала, каких участников хочет видеть в их с Потапом команде на Голосі країни-10

Настя Каменских (фото: 1+1)

По словам Каменских, она с первых нот чувствует участника

Между тренерами юбилейного сезона Голосу країни-10 продолжается борьба за мощных вокалистов. Во время прошлого выпуска Настя Каменских и Потап взяли себе в команду сразу пять ярких и талантливых участников, среди которых футболист Вахтанг Вахтагишвили, певица ресторана Алена Крутиенко, разработчик компьютерных игр Максим Перепелица, боди-позитивистка Мариам Жордания и актриса сериала «Школа» Мария Кондратенко.

Тренер юбилейного сезона Каменских в видеообращении во время прямого эфира утреннего щоу «Сніданок з 1+1» рассказала, каких участников хочет видеть в команде:

«Я, как артист, оцениваю вокальные данные и по голосу чувствую человека на сцене, его энергетику уже с первых нот. Для меня очень важно, чтобы участник был бойцом и боролся за свою мечту, а я готова быть рядом. Я готова помогать открывать потенциал и, конечно, делиться своим опытом. Впереди еще очень много работы, но мы к ней готовы», - рассказала Настя.

Потап и Настя (фото: 1+1)

Ощутила на себе неудержимое волнения на сцене юбилейного сезона Голосу країни и Мария Кондратенко - певица, актриса сериала «Школа» и блогер. Девушка уже не впервые выходит на сцену вокального шоу - семь лет назад юная Мария боролась за победу в первом сезоне «Голос. Діти». Тогда на слепых прослушиваниях она выполнила легендарный французский хит Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien» и смогла развернуть два красных кресла из трех. Девочка выбрала команду Олега Скрипки и дошла до финала в проекте.

Позже Мария прошла кастинг и получила роль в телесериале «Школа», который принес ей бешеную популярность. Сейчас она снова пришла на главное вокальное шоу, чтобы победить. Девушка на слепых прослушиваниях в необычной аранжировке спела песню Billie Eilish - «All good girls go to hell» и развернула двойное кресло Потапа и Насти Каменских. За сутки выступление певицы собрало на YouTube более полумиллиона просмотров.

Мария Кондратенко (фото: 1+1)

На вопрос ведущих в студии «Сніданку», чем решила заниматься девушка в жизни - актерской деятельностью или музыкой, она ответила: «Я с самого детства объединяла эти две сферы, они шли параллельно в моей жизни: я играла в мюзиклах, танцевала, пела. Это так круто, что в наше время мы можем сочетать несколько профессий, а не заниматься чем-то одним. Я надеюсь, что у меня и в дальнейшем получится все это сочетать».

Сможет ли Мария Кондратенко победить в юбилейном сезоне Голоса страны, узнаем в скором времени.

Напомним, в воскресенье на телеканале «1+1» вышел пятый эпизод вокального шоу Голос країни-10. Выпуск был посвящен теме любви и запомнился яркими выступлениями участников с песнями в необычных интерпретациях. Но несмотря на это, звездные тренеры не спешили нажимать красные кнопки, они тщательно слушали каждого и колебались чуть ли не до последней ноты, ведь мест в командах с каждым выпуском становится все меньше. По результатам пятого дня слепых прослушиваний, лидером стали Потап и Каменских, они завоевали в свою команду пять участников, в команду MONATIKа присоединились три участника, команда Дана Балана пополнилась двумя вокалистами, а к команде Тины Кароль присоединился один участник.

Эпизоды слепых прослушиваний десятого сезона Голоса страны удерживают высокий интерес аудитории и приобретают общественный резонанс. За считанные дни выступления участников получают миллионные просмотры на официальной странице проекта в YouTube и попадают на вкладку Тренды.

Смотрите Голос країни-10 каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».