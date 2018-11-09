ПТП и NK: Настя Каменских поразила "леопардовым" образом

Фото: Потап и Настя (instagram.com/kamenskux)

Артистка показала яркий спортивный стиль для осени

Настя Каменских, которая так вдохновляется леопардовым стилем, рассмешила поклонников очередным спортивно-леопардовым образом. Соответсвующее фото она опубликовала у себя в Instagram-аккаунте.

Настя и Потап в желтых куртках на стиле 90-х продемонстрировали спортивные наряды.

Фото (instagram.com/kamenskux)

Каменских в изящном леопардовом наряде подчеркнула черными ботинками модный лук.

Фото поста (instagram.com/realpotap)

Подписчики отметили стильный яркий образ исполнителей. Многие с юмором отреагировали на фото.

"Если честно, то круто. Стиль 90-х возвращается в моду", - отметила одна фанатка.

"Хороший цвет, чтобы в листве прятаться и вообще классный. Я люблю такой", - отметила еще одна фанатка.

"Фотка - яд! Просто огонь! Респект!" - восхвалился ni_kolai3027.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Отметим недавно STYLER писал о семи модных трендах этого сезона, в почете которого тигровые и леопардовые принты, полоски зебры, а также геометрия жирафа.

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Притула пробовал соблазнить Настю Каменских на сольную карьеру.

А также Надя Дорофеева в облегающем леопардовом платье поразила поклонников.

Видео: РБК-Украина