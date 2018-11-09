ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

ПТП и NK: Настя Каменских поразила "леопардовым" образом

Lite » Звезды 09.11.2018 - 20:27
Фото: Потап и Настя (instagram.com/kamenskux)
Фото: Потап и Настя (instagram.com/kamenskux)

Артистка показала яркий спортивный стиль для осени

Настя Каменских, которая так вдохновляется леопардовым стилем, рассмешила поклонников очередным спортивно-леопардовым образом. Соответсвующее фото она опубликовала у себя в Instagram-аккаунте.

Настя и Потап в желтых куртках на стиле 90-х продемонстрировали спортивные наряды.

ПТП и NK: Настя Каменских поразила &quot;леопардовым&quot; образом

Фото (instagram.com/kamenskux)

Каменских в изящном леопардовом наряде подчеркнула черными ботинками модный лук. 

ПТП и NK: Настя Каменских поразила &quot;леопардовым&quot; образомФото поста (instagram.com/realpotap)

Подписчики отметили стильный яркий образ исполнителей. Многие с юмором отреагировали на фото. 

"Если честно, то круто. Стиль 90-х возвращается в моду", - отметила одна фанатка.

"Хороший цвет, чтобы в листве прятаться и вообще классный. Я люблю такой", - отметила еще одна фанатка.

"Фотка - яд! Просто огонь! Респект!" - восхвалился ni_kolai3027.

ПТП и NK: Настя Каменских поразила &quot;леопардовым&quot; образом

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Отметим недавно STYLER писал о семи модных трендах этого сезона, в почете которого тигровые и леопардовые принты, полоски зебры, а также геометрия жирафа. 

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Притула пробовал соблазнить Настю Каменских на сольную карьеру.

А также Надя Дорофеева в облегающем леопардовом платье поразила поклонников.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Настя КаменскихПотапинстаграм
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь