Настя Каменских похвасталась идеальным загаром и плоским животиком в деловом образе

Настя Каменских не только одна и самых стильных, но и активных звезд украинского шоу-бизнеса. Красотка успевает посещать десятки выступлений и ТВ-съемок (кстати, на данный момент Потап и Настя являются тренерами шоу Голос страны-10). Помимо этого Каменских одной из первых осваивает новые соцсети! У Насти один из самых популярных среди украинских селебритис каналов в мега-популярной сети Tik Tok. Количество подписчиков — более 560 тысяч. А количество общих лайков достигло уже 4,8 миллионов!

На своей страничке в сети Tik Tok Настя публикует забавные короткие видео на абсолютно разные темы. В основном это для певицы отличная возможность “продвигать в массы” свои новые песни. Под фрагмент того или иного своего хита Настя записывает динамичные ролики.

Еще одна топ-тема — образы Каменских. Исполнительница записывает видео в новых стильных образах. Позволяя как можно лучше их рассмотреть, чего не сделаешь с помощью одной только фотографии. На одном из недавних видео NK позирует в ультра трендовом в этом сезоне брючном костюме белого цвета. Подчеркнем, что костюм именно белого цвета — must have весны-лета 2020! Украинские и зарубежные дизайнеры выделили белый как ведущий цвет сезона.

Скриншоты: tiktok.com/@nkofficial

Настя выбрала наряд с классическими брюками и удлиненным блейзером без воротника. Образ довершает не блуза или рубашка, а бра-топ без бретелек — еще одна трендовая вещь предстоящего лета. Исполнительница демонстрирует роскошный загар. А также не упустила возможность похвастаться идеальными формами — стройным животиком и пышной грудью.

Видео: tiktok.com/@nkofficial

Довершает образ Насти мейкап с акцентом на губы леди-вамп — с темной помадой. Волосы певица распустила, собрав их в пышные локоны. Из украшений — тонкая цепочка и гвоздики с бриллиантиками в ушах.