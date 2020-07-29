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Настя Каменских в бикини показала своих горячих шоу-герлз и соблазнила фото в одном халате

Автор: Lite

Певица отдыхает и работает в Турции

Настя Каменских покинула знойный Киев и отправилась в жаркую Турцию, где совмещает отдых и выступления, по которым успела соскучиться во время карантина. Она поет на концертных площадках фешенебельных отелей и постоянно меняет локации. Пляжный отдых - отличный повод сделать множество фото в купальнике, что Настя и сделала, приобщив к этому занятию танцовщиц из своего шоу-балета.

Так, Настя в черном бикини расположилась в центре, а по обе стороны от нее позируют стройные шоу-герлз.

"Девушки хотят немного солнца и расслабиться", - подписала кадр певица, спровоцировав поклонников на шквал комплиментов.

Настя Каменских позировала в купальнике вместе со своим шоу-балетом (фото: instagram.com/kamenskux)

Горячая пантера: Настя Каменских в "хищном" бикини засветила аппетитные формы

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Также Настя опубликовала фото из гостинничного номера, на котором позирует в халате и с полотенцем на голове. Она сидит за небольшим столиком, на котором стоит фруктовая тарелка.

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"Утро - самое важное время. От того, как мы проведём его, зависит весь наш день. Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли. Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет!" - подписала она утренний кадр.

Настя Каменских показала фото в халате из номера отеля (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских в полосатом бикини похвасталась стройной фигурой.

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