Настя Каменских в белье засветила соблазнительный загар и плоский животик

Настя Каменских давно вернулась из Мексики и уже приступила к работе – записи новых выпусков шоу Голос страны 2020. Теперь вместо луков в купальниках и легких нарядах она демонстрирует повседневные образы в уютной и теплой верхней одежде, а также без нее. Так, на новом видео артистка успела засчитанные секунды "собраться" и показала, какие атуфиты предпочитает для повседневной жизни.

Звезда предстала перед поклонниками в черном белье, а затем уже позировала в спортивных штанах, свитшоте с крупным принтом в виде сочных и ярких губ. На верх она набросила кашемировое пальто нежного персикового оттенка и надела белую шапку. Настя предпочла легкий макияж с акцентом на глаза.

Поклонникам понравились перевоплощения звезды на камеру. Они поделились своим мнением в комментариях под видео.

Настя Каменских взбудоражила сеть зажигательным танцем

Самая лучшая

Супер -супер

Очень красивая!

Ой, хороша (впрочем, как и всегда)!

Как похудела!

Круто

Как всегда, красотка

Крутышка

Как всегда, стильная

Скриншот комментариев

Позже Настя поделилась счастливым утренним снимком, на котором демонстрирует широкую белозубую улыбку. "Начинай утро с улыбки - и твой день станет невероятно счастливым!" - замотивировала поклонников на хорошее настроение она.

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что пока Настя в Киеве, ее муж Потап отправился в ОАЭ. Рэпер делится фото и видео и успел передать поклонникам привет из Абу-Даби и Дубае. Настя не пропускает публикаций любимого мужа и одаривает его смайлами-сердечками.

Ранее Настя Каменских показала на камеру свои бьюти-секреты по созданию эффектного макияжа.