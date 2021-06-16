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Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!

Новина українською →
Киев, Среда 16 июня 2021 11:53
Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать! Фото: Настя Каменских 15 лет назад - на сьемках клипа "На раЁне" (vk.com/potapinastya)
Автор: Ольга Турчаникова

Сегодня Настя Каменских - одна из самых популярных певиц украинского шоу-бизнеса. Но раньше артистку с трудом можно было представить сольной исполнительницей. Казалось, дуэт "Потап и Настя", в котором Каменских пела вместе с Алексеем Потапенко с 2006 года, - гармоничный союз, который невозможно разложить на составляющие.

Тем не менее, в 2017 году певица выпустила дебютный сольный альбом с массой хитов, сделала успешную карьеру в Украине и за ее пределами и стала успешной творческой единицей.

Примечательно, что перемены коснулись не только репертуара Насти, но и ее фигуры.

В этот период певица заметно постройнела, превратившись в мотивационного лидера по здоровому образу жизни и принятию себя для многих поклонников.

Мы так привыкли к вечно энергичной и спортивной Насте, что практически забыли о ее ипостаси роскошной соул-дивы и подружки рэпера.

Предлагаем вспомнить, какой была певица более 10 лет назад. Уверены: на многих снимках вы с трудом узнаете Каменских!

Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!

Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!

Фото: вот так Настя Каменских выглядела более 10 лет назад (vk.com/potapinastya)

Также мы предлагаем полюбоваться архивными фото Нади Дорофеевой, сделанными, когда ей было 20 лет.

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