Настроение на весь день: Настя Каменских завела фанов зажигательным утренним танцем

Настя Каменских на днях поразила поклонников признанием о том, что за два года до свадьбы в Киеве они с Потапом уже поженились в Лас-Вегасе. Певица решила наконец рассказать о важном событии в их жизни и даже показала фото со свадебной церемонии. А в свежей публикации в своем Instagram артистка раскрыла, что помогает ей зарядиться хорошим настроением, а заодно и поддерживать форму.

Настя опубликовала видеоролик, в котором зажигательно танцует под бодрую музыку. На исполнительнице джинсовые шорты и белая футболка с изображением тигра, волосы она оставила распущенными, а на лицо нанесла легкий макияж.

Настя Каменских завела сеть бодрым утренним танцем (фото: instagram.com/kamenskux)

"Танцы утром под бодрую музычку - это то, что дарит классное настроение на весь день. И ещё это отличное кардио!" - поделилась Каменских.

Фолловеры поспешили прокомментировать новую публикацию любимой артистки.

Что за шортики?

Воображуля в тренде!

Красивая и прикольная)))

Классно, танцы по утрам очень заряжают

Слишком красивая

Это шорты или юбка? Просто очень необычно

Классная

зачем постоянно во всех видео высовывать язык?

Вы красотка

Настя, чуть дальше и будет огнее огонь

Шикарная

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских показала архивные фото секретной свадьбы с Потапом в США.