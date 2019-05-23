Настоящие королевы: Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками

Певицы появились вместе на концерте в Харькове
Оля Полякова решила оригинальным образом поблагодарить Харьков за теплый прием. Украинская Королева ночи поделилась с многотысячной армией поклонников ярким и весьма эффектным фото на своей instagram-страничке. Певица позирует в окружении своего герлз-бенда. При этом все девушки на фото также позируют в супер ярких нарядах.
Отметим, что 22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове прошел масштабный концерт с приглашенными гостями, среди которых Оля Полякова, Марув, Гайтана…
Певица показала несколько видео в разделе сториз, а также и финальное фото: "Харьков это было круто!" – подписала снимок Полякова.
Эффектная Оля Полякова со своим герлз-бендом (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Поклонники Поляковой также поспешили оставить отзывы под ее снимков. Многие присутствовали на концерте и отметили, что выступление их любимицы было не менее крутым.
Кстати, MARUV в разделе сториз на своей instagram-страничке также поделилась совместным фото с Поляковой. Обе исполнительницы позируют в откровенных сценических нарядах. На Анне Корсун "традиционное" черной боди. На Поляковой – красный боди-корсет и золотая корона.
"Если бы мы были дуэтом, то он бы назывался NOGI", - с юмором подписала "длинноногое" фото MARUV.
MARUV и Оля Полякова (фото: instagram.com/maruvofficial)
Напомним, ранее MARUV эпатировала новым образом. Скандальная певица появилась на публике в латексных велосипедках и "лодочках" с носками.
Ранее MARUV побывала в Монако, где посетила казино и даже ушла с выигрышем, а также показала аппетитные формы в купальнике с трендовым принтом.