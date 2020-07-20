ru
ua

Настоящая украиночка: Леся Никитюк в колоритном этно-луке позировала в поле

Автор: Марина Настевич

Ведущая устроила яркий фотосет среди стогов сена

Леся Никитюк продолжает изучать живописные и малоизвестные уголки Украины в рамках авторского тревел-шоу Le Маршрутка. Телеведущая не жадничает и делится своими открытиями с поклонниками в сети, показывая интересные места, которые стоит посетить. Сейчас она находится в Карпатах, где также нашлось множество колоритных местечек.

Так, Леся побывала в гостях у бойков - этнической группы украинцев, что живут на западе страны и придерживаются старинных традиций. Теледива примерила и традиционный бойковский наряд - белое платье с вышитыми плечами длиной ниже колена. Этот эффектный этно-лук она дополнила красным поясом на талии и такого же цвета бусами, а также повязала на голову зеленый платок.

Довольная Никитюк устроила колоритную мини-фотосессию прямо в поле среди стогов сена.

"Не спочивать пішла в снопи....А стала сфотографувалась. .. на мені бойківське традиційне вбрання! Бойки - це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ", - поделилась ведущая.

Леся Никитюк покрасовалась в традиционном бойковском наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Самые читаемые новости

Атмосферные кадры нашли отклик у фолловеров Леси, которые тут же окрестили ее колдуньей и "настоящей украиночкой".

  • Красавица, Леся!!!
  • Оце так чаклунка в зеленій хустці
  • Справжня Україночка!
  • Леся ти як завжди супер.
  • Похожа на сучасну Солоху
  • Сукня, мабуть з льна?
  • Україночка
  • Чічка
  • Красуня
  • Яка гарна "дивчіна"
  • В кроссах
  • Леся, вам личить українське вбрання
  • Гуцулка Леся

Скриншот комментариев

Напомним, Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место.

Прогноз погоды
► Королева! Тина Кароль вышла на сцену в атласном платье-облаке с экстремальным декольте ► Молодая жена Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике
Читать все новости