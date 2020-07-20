Настоящая украиночка: Леся Никитюк в колоритном этно-луке позировала в поле

Леся Никитюк продолжает изучать живописные и малоизвестные уголки Украины в рамках авторского тревел-шоу Le Маршрутка. Телеведущая не жадничает и делится своими открытиями с поклонниками в сети, показывая интересные места, которые стоит посетить. Сейчас она находится в Карпатах, где также нашлось множество колоритных местечек.

Так, Леся побывала в гостях у бойков - этнической группы украинцев, что живут на западе страны и придерживаются старинных традиций. Теледива примерила и традиционный бойковский наряд - белое платье с вышитыми плечами длиной ниже колена. Этот эффектный этно-лук она дополнила красным поясом на талии и такого же цвета бусами, а также повязала на голову зеленый платок.

Довольная Никитюк устроила колоритную мини-фотосессию прямо в поле среди стогов сена.

"Не спочивать пішла в снопи....А стала сфотографувалась. .. на мені бойківське традиційне вбрання! Бойки - це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ", - поделилась ведущая.

Леся Никитюк покрасовалась в традиционном бойковском наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Атмосферные кадры нашли отклик у фолловеров Леси, которые тут же окрестили ее колдуньей и "настоящей украиночкой".

Красавица, Леся!!!

Оце так чаклунка в зеленій хустці

Справжня Україночка!

Леся ти як завжди супер.

Похожа на сучасну Солоху

Сукня, мабуть з льна?

Україночка

Чічка

Красуня

Яка гарна "дивчіна"

В кроссах

Леся, вам личить українське вбрання

Гуцулка Леся

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Напомним, Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место.