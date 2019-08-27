"Настоящая": Слава из НеАнгелов без макияжа показала свои "горохи"

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица вместе с друзьями отдыхает на Лазурном берегу

Слава Каминская из группы НеАнгелы, несмотря на сложное расставание с мужем Эдгаром Каминским, старается брать от лета по полной и весело проводить время. Сейчас артистка, которая недавно поразила поклонников размером своей зарплаты, отдыхает на Лазурном побережье Франции вместе с друзьями. Она с удовольствием делится в сети яркими фото и видеомоментами своего отпуска, нередко сопровождая их шутливыми комментариями.

Слава опубликовала несколько фото в компании подруг, на которых позировала в эффектном черном костюме в горошек. Необычный наряд состоит из топа с оголенными плечами и длинной юбки с высоким разрезом спереди. Отметим, что кадры были сделаны в Каннах и окрестностях этого курортного города.

Фото: Слава Каминская с друзьями (instagram.com/babaslavka)

Позже певица выложила еще одно фото, на котором рассекретила дизайнера своего эффектного лука. К слову, на нем Каминская запечатлена без макияжа и с немного грустным выражением лица.

"Мои горохи", - подписала публикацию знаменитость.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Подписчики тут же отметили, что на этом снимке Слава выглядит очень настоящей, и оставили множество комплиментов ее наряду и естественной красоте.

Как тебе красиво

Яка ти гарна без макіяжу. Чарівна

Очаровательная

Настоящая

Хорошие горохи ))

Такая популярная!!! ТЫ СУПЕР!!!

Очень милая

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская показала, как готовится к холодам. Певица примерила несколько роскошных шуб и попросила фанатов помочь ей выбрать лучшую. Впрочем, в результате она получила немало негативных комментариев - артистку осудили за ношение натурального меха.

Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов засветилась на обложке известного журнала. Певица запечатлена в стильном наряде с эффектным кожаным корсетом.