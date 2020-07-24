Настоящая поддержка и опора: довольная Лилия Ребрик забралась на шею к мужу

Лилия Ребрик - настоящая зажигалочка и источник позитива для всех окружающих и даже подписчиков в сети. Она с удовольствием делится с поклонниками моментами из своей семейной и рабочей жизни и дает полезные советы в самых разных сферах. Кроме ведения прямых утренних эфиров на ТВ, она еще и играет в театре и уже приступила к репетициям.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала забавное фото, на котором показала, как любимый муж Андрей Дикий пришел поддержать ее на спектакле. В самом прямом смысле - довольная актриса забралась ему на шею и свесила одну ногу!

На Ребрик - эффектное красное платье, а светлые волосы она завила в мелкие кудри. Кадр был сделан в гримерке.

Лилия Ребрик поблагодарила мужа за прекрасную поддержку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Чоловік прийшов підтримати мене на виставі. До речі, перша вистава після карантину... @andrii_dykyi дякую за підтримку", - прокомментировала веселый кадр артистка.

Фолловеры по достоинству оценили чувство юмора и позитив "дикой семейки", как они сами себя называют.

Повезло же Андрею - поддерживать свою жену (умницу и красавицу) настоящее счастье! Замечательная пара, молодцы!

Оце жіноча натура, завжди хочеться залізти на шию і ножки звісити. Ха ха ха

Классно поддерживает,молодец.

Молодец муж, всем бы таких мужей!?!

Гарно підтримав

Супер,ррррр очень жарко. P.s у Вас ,очень с**суальное колено! Фак,всем злючкам!

Ліля, ви неповторна!!! Де б взяти хоч половину вашої енергії))

Ви реально дика сімейка, тішусь за вас

Ещё б на голову залезла бы, так бы сказала моя бабушка

Чоловік, молодець

Молодці, чудова команда

Ви суперові

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