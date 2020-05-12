Настоящая модель: Катя Осадчая показала неожиданный образ в мини-шортах

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая и Горбунов знакомят сына с красотами родного края

Звездная пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов с трехлетним сыном Ваней остаются на домашней самоизоляции. Однако недели “заточения” в четырех стенах наскучили уже многим. Чтобы хоть как-то разнообразить свои выходные дни Осадчая и Горбунов решили изучать красоты Киевской области. Телеведущие в последнее время стали все чаще выбираться за пределы Киева. При этом правила карантина соблюдены - Осадчая и Горбунов выбирают места, где людей вблизи нет на расстоянии километров! Каждый раз ведущие призывают изучать красоту родной страны.

На прошедших выходных Юрий и Катя вновь отправились на пикник за город. Конечно же, взяв с собой сына. Отметим, что вчера, 11 мая, воздух в Киеве прогревался до 25°. Поэтому многие уже переоделись в летнюю одежду. Не стала исключением и Осадчая.

Примечательно, что ведущую программы “Светская жизнь” поклонники уже привыкли видеть в роскошных нарядах - вечерних платьях их стильных брючных костюмах. На карантине поклонники Осадчей привыкли видеть ее в уютных домашних образах. А вот вещи длины мини - редкость!

Фото: instagram.com/kosadcha

Для пикника в жаркий день Катя Осадчая выбрала джинсовые шорты, которые подчеркнули длину стройных ножек экс-модели! Свой образ для длительной прогулки телеведущая дополнила футболкой с надписью “Ladies first”, а также удобными синими кроссовками. Из аксессуаров - массивные солнцезащитные очки с синим стеклом.

Телеведущая опубликовала серию фото, на которых любуется закатом. Также на одном фото есть Юрий Горбунов с Ваней. Пара все еще не показывает лицо ребенка, поэтому мальчик повернут к камере спиной.

“Продовжуємо досліджувати околиці. Сьогодні пікнік в десяти хвилинах від дому ) але який краєвид”, - подписала новые фото Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Фолловеры теледивы также поспешили оставить свои восторженные отзывы:

Якби не карантин, то багато б людей не знали, яка краса навколо, в пішій доступності і я в тому числі)

Я теж сьогодні на березі Десни перепочив в до речі фото дуже гарне

Перше фото -то зовсім картина маслом!)

Вау! А можна дізнатися де це?

Так справді дуже красиво, люблю свій чудесний край

У Вас такі футболки класні

Очень красивое место

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Юрий Горбунов показала красавицу-жену без макияжа в домашней обстановке.