Настоящая красота! Осадчая заинтриговала фото со всемирно известной легендой кино

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая выбрала для встречи с французской актрисой оригинальный наряд

Катя Осадчая провела насыщенную неделю в Одессе – телеведущая успела посетить премьеру международного кинофестиваля, понежиться на пляже с сыном Ваней, а также сделать ряд интервью со звездными гостями мероприятия. Так, теледиве удалось встретиться со звездой мирового кинематографа, легендарной актрисой Катирн Денев, которая также прибыла в Южную Пальмиру. Соотвествующие фото появились в Instagram украинской ведущей, а также на страничке программы "Светская жизнь".

Для встречи с легендой Катя выбрала образ от Karen Millen. На отдала предпочтение лаконичным черным укороченным брюкам по фигуре и оригинальной блузке бело-желтого цвета ассиметричного кроя, которая подчеркнула линию декольте теледивы. Свой образ лук она дополнила лимонной шляпкой и черными классическими босоножками на тонком ремешке.

Французская звезда предпочла более лаконичный и классический образ – черное легкое пальто-плащь и платье с цветочным принтом длины миди.

Фото: Катя Осадчая и атирн Денев (instagram.com/kosadcha)

"Відпочили, час попрацювати. Катрін Деньоф - почесна гостя десятого ювілейного Одеського кінофестивалю. Про відношення до нагород, червоні хідники та можливість вийти з дому без макіяжу", - анонсировала Катя свежее интервью.

Поклонники тут же написали немало комплиментов двум прекрасным звездам на фото и восхитились их цветущим внешним видом.

"Ваша робота, як в ідпочинок! Цікава!", "Какая же Катрин красотка!", "Обе Катрин красотки", "Катя, ти прекрасна", "Вау! Какие женщины!", "Катрин Денев как всегда безупречно красива!", "Справжня краса!", "Класс! Молодцы", - отмечали комментаторы под снимком.

Скриншот комментариев

Кстати, в сториз Катя показала свой одесский образ в деталях, позволив поклонникам рассмотреть фрагменты ее наряда для светского выхода.

Фото: instagram.com/kosadcha/ instagram.com/svitsketv

Напомним, что Катя Осадчая засветила стройную фигуру в купальнике на пляже в Одессе.

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