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Настоящая итальяночка: Каменских поделилась счастьем на яркой фотооткрытке из Италии


Каменских просто светится от счастья

Настя Каменских продолжает засыпать поклонников новыми фото и видео со своего отпуска. Напомним, что Наст и Потап улетели в солнечную Италию, а именно – на остров Сардиния. При этом пара улетела не сама, а в компании своих друзей. Так, компанию паре составляют солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний с женой Анной Завгородней. Кстати, Аня и Настя – лучшие подруги.

При этом Каменских с удовольствием спешит показывать поклонникам новые яркие фото. Особенно свои образы. Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала новое яркое фото, на котором позирует в пестром летнем платье, декорированном насыщенным принтом. На платье, словно акварелью, нарисованы домики, пальмы, какие-то песчаные пейзажи. Сморится очень по-летнему.

Образ Каменских довершает кожаная плетеная сумочка через плечо, оригинальная соломенная шляпка с прорезом для волос, а также открытые шлепанцы. Так видим, что под платьем купальник желтого цвета.

Свой новый пост Настя сопроводила короткой подписью на итальянском языке, что переводится как – "Я очень счастлива".

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти поспешили оставить свои восхищенные комментарии под ее новым постом:

  • "Очень прикольный образ. Сразу даже не узнать...."
  • "Хорошенькая какая"
  • "Совершенно другая Настя! Идеально уметь перевоплощаться"
  • "Прелесть, хорошего Вам отдыха с мужем!!!"
  • "Очень красивое фото!!"
  • "Красотка! Хорошего отдыха! Очень ждем Вас в Мариуполе, Настенька)"
  • "Даже бы и не узнала, красавка"
  • "Итальяночка"
  • "Настя, ты как всегда прекрасна"
  • "Восхищаюсь Вами"

Скриншот комментриев: instagram.com/kamenskux

Кстати, в Италии сейчас также отдыхает Надя Дорофеева. Она улетела в отпуск со своим мужем и друзьями. При этом большая компания весело проводит время - на яхте. Более того, Дорофеева показала "жаркий" танец в купальнике во время отдыха в Италии

А еще ранее Винник, Потап и Дорофеева рассказали о своем отношении к соцсетям. По словам Потапа, ему вообще все равно на "компромат" в сети. 

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