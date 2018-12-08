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"Наслаждение для ушей": участник "Океан Ельзи" презентовал новый проект

Lite » Звезды 08.12.2018 - 12:38

Видео: YouTube/MADE /official/

Бас-гитарист мегапопулярного украинского рок-коллектива "Океан Ельзи" и фронтмен супергруппы MARU Денис Дудко создал новый музыкальный проект.

В этот раз украинский мультиинструменталист представил коллаборацию с известным французским музыкантом Марко Камарасом. Дуэт под названием MADE уже презентовал первый трек, который получил название "Don't Break Me Down".

Новый проект Дудко создает музыку в стиле электро-поп. Роли распределены в группе просто: Денис играет на синтезаторах и бас-гитаре, а Марко отвечает за вокал.

Меломанам, к слову, понравилась дебютная работа MADE. Многие говорят, что этот трек - "наслаждение для ушей".

Добавим, что первую фотосессию для бенда провел в Париже культовый аргентинский фотограф Луизо Вега.

 

MADE (фото: пресс-служба проекта)

Напомним, что украинский певец DONTSOV представил новую композицию "Половина". С этим треком певец артист из Донецка будет участвовать в Национальном отборе на песенный конурс Евровидение 2019.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль восхитила клипом на новую песню.

Видео: РБК-Украина

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