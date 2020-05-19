Наслаждение для глаз: Екатерина Кухар в платье-вышиванке очаровала праздничным фотосетом

Екатерина Кухар и Александр Стоянов постепенно выходят из домашней изоляции в связи с карантином. Все это время звездная пара проводила дома со своими детьми - Тимуром и Настей. Наконец-то, после очень длительного перерыва появилась возможность вновь окунуться в рабочие будни.

Украинская прима-балерина рассекретила свою новую модную съемку, приуроченную ко Дню вышиванки, который отмечают 21 мая. Пока что Кухар не уточняет, для какого именно глянца или телеканала проходит съемка. Но уже сейчас поклонники могут рассмотреть ее роскошный образ.

Екатерина позирует в ярком платье-вышиванке насыщенного желтого цвета. Платье декорировано пышными воланами, а также разноцветными цветами на рукавах и подоле. В съемке также принимает участие супруг Екатерины - премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов. На мужчине также образ с национальным колоритом - под голубые джинсы с дырками на коленях Стоянов надел черную вышиванку с богатой белой вышивкой.

Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Атмосферная фотосессия проходила в исторической местности в Киеве - Пирогов. На территории Музея народной архитектуры и быта Украины, музея под открытым небом, в котором с документальной достоверностью представлены памятники материальной культуры всех областей Украины.

Также звездная пара в колоритных нарядах позирует рядом с белым конем.

“Идеальная карантинная локация для новых съемок. Сегодня готовились ко Дню вышиванки и наслаждались украинскими пейзажами”, - подписала видео Кухар.

Напомним, ранее Екатерина Кухар умилила совместной балетной тренировкой с 5-летней дочкой. Девочка уже приятно удивляет родителей своей гибкостью и способностями.