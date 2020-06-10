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Наша сила — в любви: Настя Каменских очаровала нежным фото в объятиях Потапа

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2020 - 12:31
Наша сила — в любви: Настя Каменских очаровала нежным фото в объятиях Потапа
Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица вызвала восторг в сети чувственным снимком с любимым супругом

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса Настя Каменских и Потап регулярно делятся с поклонниками моментами своей повседневной жизни - к примеру, недавно супруги показали свой воскресный обед и вызвали споры в сети из-за содержимого тарелок. А свежий кадр в Instagram певицы вышел более романтический и нежный.

На снимке 33-летняя Настя и 39-летний Алексей запечатлены в объятиях друг друга на фоне буйной зелени. Артистка одета в белую рубашку, верхние пуговицы которой игриво расстегнуты, и светлые джинсы. Ее пышные кудри распущены, на лице легкий нюдовый макияж, а глаза мечтательно закрыты. Потап же позировал в белой рубашке и синей кепке.

Скорее всего, снимок был сделан во время одного из отпусков пары.

Наша сила — в любви: Настя Каменских очаровала нежным фото в объятиях Потапа

Настя Каменских и Потап растрогали нежностью на чувственном фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наша сила — в любви", — трогательно написала звезда в подписи.

Менее чем за сутки фото набрало более 200 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев от поклонников этой яркой пары.

  • Так няшно
  • Как всегда прекрасные
  • Так романтично
  • АААААААА КАКИЕ ВЫ КЛАССНЫЕ!!!!
  • Прекрасная пара!!
  • Красивая пара, мы вас любим
  • Это правда!
  • Хороший кадр
  • Каждый раз, глядя на такие ваши фото, кажется, что прикасаясь друг другу вы душами сливаетесь в одного человека! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
  • Анастасия, Вы невероятно красивая девушка!супер!
  • Невозможно на Вас смотреть без улыбки. прекрасные
  • Очень нежно и трогательно
  • Нереальные
  • аааа какие вы классные!!!любила вас протяжение 10 лет а щас люблю еще больше!!! вы очень красивая пара!!!)))

Наша сила — в любви: Настя Каменских очаровала нежным фото в объятиях Потапа

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Настя КаменскихПотап
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