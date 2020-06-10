Наша сила — в любви: Настя Каменских очаровала нежным фото в объятиях Потапа

Певица вызвала восторг в сети чувственным снимком с любимым супругом
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса Настя Каменских и Потап регулярно делятся с поклонниками моментами своей повседневной жизни - к примеру, недавно супруги показали свой воскресный обед и вызвали споры в сети из-за содержимого тарелок. А свежий кадр в Instagram певицы вышел более романтический и нежный.
На снимке 33-летняя Настя и 39-летний Алексей запечатлены в объятиях друг друга на фоне буйной зелени. Артистка одета в белую рубашку, верхние пуговицы которой игриво расстегнуты, и светлые джинсы. Ее пышные кудри распущены, на лице легкий нюдовый макияж, а глаза мечтательно закрыты. Потап же позировал в белой рубашке и синей кепке.
Скорее всего, снимок был сделан во время одного из отпусков пары.
Настя Каменских и Потап растрогали нежностью на чувственном фото (фото: instagram.com/kamenskux)
"Наша сила — в любви", — трогательно написала звезда в подписи.
Менее чем за сутки фото набрало более 200 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев от поклонников этой яркой пары.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями.
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Автор: Марина Настевич