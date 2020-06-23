Нас никто этому не учил: Санта Димопулос рассказала, как полюбить себя

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос наслаждается материнством и семейным счастьем - в прошлом году певица родила дочь Софию, также она воспитывает 11-летнего сына Даниэля от предыдущих отношений. Артистка быстро смогла вернуть отличную форму и может похвастаться стройной фигурой, несмотря на то, что во время беременности набрала 24 килограмма. Звезда призналась, что ее часто спрашивают, как же полюбить себя и стать более уверенной.

Санта решила поделиться советами на своей странице в Instagram. Она сопроводила публикацию портретным снимком, на котором серьезно смотрит в объектив.

Санта Димопулос учит любить себя (фото: instagram.com/santadimopulos)

Как отметила Димопулос, многие женщины сейчас пожинают плоды советского воспитания, когда всех учили поменьше думать о себе.

"Всё чаще вы задаёте один и тот же вопрос: "как же себя полюбить?" Нас этому никто не учил, мы (наши родители) до сих пор избавляемся от советского наследия, когда со школы детям твердили, что "Я – последняя буква алфавита".

И проблема в том, что пока мы не научимся себя любить мы отчаянно будем искать любовь извне и эта жажда будет неутоленной, сколько бы мы ее не находили. Потому что мы не можем принять ее во внешнем мире, если нет источника внутри. Этот бесконечный поиск чреват разочарованием в своём выборе и разбитыми мечтами. Начинать с себя надо потому, что самый близкий человек для вас – это вы сами. Каждый из нас с собой от начала и до конца, когда окружен любящими людьми и когда одинок", - пишет певица.

Далее Санта дала конкретные рекомендации, как же развить любовь и заботу о себе.

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"Заботьтесь о себе, балуйте себя. Сервируйте стол даже когда едите сами, зажигайте свечи, слушайте красивую музыку, читайте познавательные книги, смотрите качественное кино, занимайтесь спортом на постоянной основе, регулярно следите за своим здоровьем, общайтесь с интересными людьми, ничего не бойтесь – доверяйте Вселенной свою жизнь и благодарите за неё, говорите «ДА» новому, будьте открыты миру, ищите позитив во всём. Вот так по крупицам выстраивая свой мир, вы полюбите себя за его богатство", - поделилась артистка.

Напомним, ранее Санта Димопулос похвасталась успехами подросшей доченьки Софии, которой уже 9 месяцев.