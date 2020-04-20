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Нарядная Осадчая и Горбунов с гитарой умилили теплым домашним фото у камина

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2020 - 15:21
Нарядная Осадчая и Горбунов с гитарой умилили теплым домашним фото у камина
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущие впервые провели Голос страны из дому

Катя Осадчая и Юрий Горбунов осваивают новые передовые технологии для дистанционной работы. Ведущий похвастался, что теперь, не выходя из дома, может решать рабочие моменты легко и эффективно. Катя же ездит раз в неделю на съемки программы "Светская жизнь", но работает исключительно в студии и общается со звездами чаще по видеосвязи. Конечно же, ведущие не смогли попустить воскресный выпск десятого, юбилейного сезона шоу Голос страны, ведь они оба задействованы в проекте. Пара нашла способ выйти из ситуации и подарить поклонникам хорошее настроение и увлекательный спецвыпуск.

Катя и Юрий вели репортаж прямо из дома, записав подводки к лучшим выступлениям участинков за все сезоны проекта. Они расположились у камина в одной из комнат своего загородного дома. Ведущий взял в руки гитару.

На теледиве – нежное белое атласное платье с абстрактным флористическим принтом в пастельных тонах и рукавами три четверти от бренда Tak Ori. Она аккуратно уложила волосы и сделала легкий макияж.

Нарядная Осадчая и Горбунов с гитарой умилили теплым домашним фото у камина

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущий поинтересовался, удался ли им с женой эксперимент в условиях карантина, а поклонники пары единогласно ответили – "да"! Также подписчики шоумена оценили образы звезд и остались в восторге от профессиональных качеств и внешнего вида своих любимцев.

  • Гарне фото
  • Молодці!
  • Дуже мило
  • Красотка
  • Які ви класні! Обожнюю вашу пару!
  • Ви самі кращі і любимі!
  • Мои любимые красавчики
  • Ви такі кльові, щастя вам і вашим дітям

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая в сочном платье-вышиванке и Юрий Горбунов в белоснежной сорочке показали, как подготовились к Пасхе.

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