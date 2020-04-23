Напоминание о самом важном: Каменских в пижаме и без макияжа тронула признанием

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица рассказала о значении своей любимой цепочки

Настя Каменских во время карантина много общается со своими поклонниками и старается вместе с ними научиться чему-то полезному и измениться в лучшую сторону. Певица даже устроила 21-дневный марафон в сети, в рамках которого регулярно делится лайфхаками, полезными советами из разных сфер жизни и заряжает мотивацией. Так, недавно артистка раскрыла секрет крепких отношений в паре и отметила, что очень важен баланс.

А в новой публикации Настя показала свой милый утренний лук, а также решила поделиться значением цепочки, которую она часто носит. На фото звезда позирует, стоя возле кровати в очаровательной пижаме черного цвета, состоящей из рубашки и коротких шортиков. Певица собрала волосы в высокий хвост и игриво улыбается, прикрыв рот руками. При этом на лице девушки нет ни капли косметики.

Каменских призналась, что ее любимая цепочка напоминает ей о самом важном в жизни.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Вы наверное заметили, что я часто ношу на шее цепочку с надписью “love” Такое банальное слово, смысл и силу которого многие уже не замечают. Но ведь столько в нем на самом деле смысла. И смыслом оно наполняет все вокруг. Любить и быть любимым. Самое важное всегда самое простое. Это чудо и дар, который никогда нельзя воспринимать как данность. Поэтому моя цепочка на шее - это напоминание о самом важном в этом мире. О любви", - поделилась трогательным признанием супруга Потапа.

Фолловеры согласились с Настей и оставили ей немало теплых отзывов.

Да любовь отличное чувство и очень нужно человечеству

Жить любовью

КРАСИВАЯ

Такая красивая и счастливая, ваши глаза наполнены любовью

Согласен это дар

Прикольный костюмчик) тоже такой хочу.

Шикарная

Как это мило. Вы прекрасны,Вы меня вдохновляете, спасибо

Мы наверно заметили,как вы хорошо похудели!Умничка

Настя, ты необыкновенная!!

Любовь всемогущая и побеждающая. хорошо так себе напоминать:)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о секретных способах все успевать.