Напоминание о самом важном: Каменских в пижаме и без макияжа тронула признанием

Певица рассказала о значении своей любимой цепочки
Настя Каменских во время карантина много общается со своими поклонниками и старается вместе с ними научиться чему-то полезному и измениться в лучшую сторону. Певица даже устроила 21-дневный марафон в сети, в рамках которого регулярно делится лайфхаками, полезными советами из разных сфер жизни и заряжает мотивацией. Так, недавно артистка раскрыла секрет крепких отношений в паре и отметила, что очень важен баланс.
А в новой публикации Настя показала свой милый утренний лук, а также решила поделиться значением цепочки, которую она часто носит. На фото звезда позирует, стоя возле кровати в очаровательной пижаме черного цвета, состоящей из рубашки и коротких шортиков. Певица собрала волосы в высокий хвост и игриво улыбается, прикрыв рот руками. При этом на лице девушки нет ни капли косметики.
Каменских призналась, что ее любимая цепочка напоминает ей о самом важном в жизни.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Вы наверное заметили, что я часто ношу на шее цепочку с надписью “love” Такое банальное слово, смысл и силу которого многие уже не замечают. Но ведь столько в нем на самом деле смысла. И смыслом оно наполняет все вокруг. Любить и быть любимым. Самое важное всегда самое простое. Это чудо и дар, который никогда нельзя воспринимать как данность. Поэтому моя цепочка на шее - это напоминание о самом важном в этом мире. О любви", - поделилась трогательным признанием супруга Потапа.
Фолловеры согласились с Настей и оставили ей немало теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о секретных способах все успевать.