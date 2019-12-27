ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Напьетесь позже: Оля Полякова рассказала о правильном опьянении на новый год

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2019 - 14:44
Напьетесь позже: Оля Полякова рассказала о правильном опьянении на новый год
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова также призналась, что недавно сделала полное обследование организма

За кулисами праздничного концерта-награждения лучших песен 2019-го года «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, Королева ночи Оля Полякова, которая ранее вспомнила о казусах в новогоднюю ночь, рассказала, к каким хитростям прибегает, чтобы избежать похмелья и после чего звезда смогла с уверенностью сказать, что она здорова.

Популярная украинская артистка Оля Полякова, которая на праздничном концерте-награждении лучших песен 2019 «Музыкальная платформа» получила награды сразу за две песни: «Эй, секундочку» и «Лед тронулся», поделилась личным секретом, как избежать похмелья.

«Не пить много и знать меру! А еще надо пить много воды. Если выпивать 1 бокал шампанского и 2 бокала воды, то вы напьетесь позже и все это вымоется – состоится дезинтоксикация организма. Короче говоря, пейте воду. Вообще, вода – это наше все, если у меня болит живот или голова я пью воду. Это реально очень помогает», – рассказала артистка журналистам канала «Украина».

Кроме того, певица отметила, недавно она прошла длительное обследование для того, чтобы убедиться, что полностью здорова.

«Я делала check-up. И призываю всех проверять свой организм. Потому что я на днях прошла обследование – двое суток пробыла в больнице. Все обследовала, мне сделали все возможные УЗИ, сделали видео – позасовывали во все дыры камеры – все исследовали и сказали, что я здорова. Но для того, чтобы это сказать, надо обследоваться. В Украине умирают люди от онкозаболеваний только потому что очень поздно обращаются к врачам. Поэтому, не ждите, когда заболит – идите и делайте обследование и будьте здоровы!», – прокомментировала Оля Полякова за кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь.

Напьетесь позже: Оля Полякова рассказала о правильном опьянении на новый год

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.

Напомним, ранее Полякова засветила "бесконечные" ноги и похвасталась новым достижением.

DZIDZIO, MELOVIN и Оля Полякова уже определились с планами на Новый год 2020 Юная лыжница: дочь Оли Поляковой показала веселые зимние забавы
Новости Украины Оля Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь