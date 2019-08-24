ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нам никогда не скучно": Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.08.2019 - 10:39
"Нам никогда не скучно": Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Для телеведущей 24 августа - двойной праздник

24 августа вся Украина отмечает День Независимости, а вот для Кати Осадчей это вдвойне особенный день - ее любимый супруг Юрий Горбунов празднует день рождения! На своей странице в Instagram телеведущая, которая недавно умилила сеть семейными фото из Турции, трогательно поздравила мужа.

Катя опубликовала душевный видеоролик, в котором собрана подборка их с Юрием совместных фото и видео за несколько лет. Она призналась, что им всегда весело друг с другом, ведь у ее мужа замечательное чувство юмора.

"Вже п‘ять років 24 серпня для мене свято подвійне. @gorbunovyuriy нам ніколи не сумно, нам гарно працювати разом, подорожувати, чи просто дивитися кіно вдома. Ми вже встигли облетіти пів світу і нам точно буде, що розповісти онукам :) дякую тобі, що я зустріла чоловіка з найкращим в світі характером і почуттям гумору, яке рятує в будь-якій ситуації. Юрко, з Днем народження. Все решта, особисто :)" - написала Осадчая.

Видео: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Отметим, что Горбунову в этом году исполнилось 49 лет.

Подписчики Кати поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили Юрию много теплых слов и пожеланий.

  • С днём рождения! Вы очень клёвые,а главное - настоящие
  • Вітаю
  • С Днём Рождения, Юра! Всего самого прекрасного! Будьте счастливы вместе, вы super couple!
  • Вы прекрасные
  • Бережіть одне одного
  • Чудові!! Видно, що стовідсоткове попадання. Тут навіть щастя бажати зайве, адже воно там пригрілося давно і нікуди не збирається. Круто! Молодці!!
  • С днём Рождения мужа!
  • З днем народження Юрій, міцного здоров'я і всіх благ, радуйте нас і надалі своїм талантом, ми вас любимо.
  • Позитиву і любові!!!
  • Ви прекрасні! Обоє!!! З іменинником!!! Нехай усе задумане здійснюється!!!

&quot;Нам никогда не скучно&quot;: Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Юрий Горбунов ответил на критику в сети по поводу их с Катей Осадчей 2-летнего сына. Многим пользователям сети не нравится, что звездная пара не показывает лицо мальчика.

Ранее Осадчая в бикини показала точеную фигуру под шум волн. Украинская телеведущая записала короткое видео, на котором сидит на берегу моря спиной к камере. На Осадчей - черный купальник. При этом нельзя не отметить, что у ведущей отличная фигура.

Наша частная жизнь: Юрий Горбунов ответил на критику в сети по поводу 2-летнего сына "Правда круто?": Юрий Горбунов заинтриговал "постельным" фото с Осадчей
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь