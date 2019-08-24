"Нам никогда не скучно": Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения

Для телеведущей 24 августа - двойной праздник
24 августа вся Украина отмечает День Независимости, а вот для Кати Осадчей это вдвойне особенный день - ее любимый супруг Юрий Горбунов празднует день рождения! На своей странице в Instagram телеведущая, которая недавно умилила сеть семейными фото из Турции, трогательно поздравила мужа.
Катя опубликовала душевный видеоролик, в котором собрана подборка их с Юрием совместных фото и видео за несколько лет. Она призналась, что им всегда весело друг с другом, ведь у ее мужа замечательное чувство юмора.
"Вже п‘ять років 24 серпня для мене свято подвійне. @gorbunovyuriy нам ніколи не сумно, нам гарно працювати разом, подорожувати, чи просто дивитися кіно вдома. Ми вже встигли облетіти пів світу і нам точно буде, що розповісти онукам :) дякую тобі, що я зустріла чоловіка з найкращим в світі характером і почуттям гумору, яке рятує в будь-якій ситуації. Юрко, з Днем народження. Все решта, особисто :)" - написала Осадчая.
Видео: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Отметим, что Горбунову в этом году исполнилось 49 лет.
Подписчики Кати поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили Юрию много теплых слов и пожеланий.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Юрий Горбунов ответил на критику в сети по поводу их с Катей Осадчей 2-летнего сына. Многим пользователям сети не нравится, что звездная пара не показывает лицо мальчика.
Ранее Осадчая в бикини показала точеную фигуру под шум волн. Украинская телеведущая записала короткое видео, на котором сидит на берегу моря спиной к камере. На Осадчей - черный купальник. При этом нельзя не отметить, что у ведущей отличная фигура.