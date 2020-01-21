Наконец-то свобода: принц Гарри умилил бюджетной поездкой в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Еще на трапе принц Гарри попал под прицел папарацци

Похоже, что теперь зарубежные СМИ будут “под прицелом” рассматривать каждый новый шаг Меган Маркл и принца Гарри, которые подняли настоящую “информационную бурю” своим заявлением об отказе от королевских обязанностей и началом независимой от Двора жизни (заявление прозвучало 8 января). Напомним, что буквально через пару дней королева Елизавета ІІ одобрила решение младшего внука и его жены. После чего Меган буквально сразу же улетела в Канаду с сыном Арчи. Именно в этой стране молодая семья планирует жить в ближайшее время и строить новые планы. Пока Меган обустраивала семейное гнездышко, гуляла под лучами солнца с сыночком, принц Гарри пребывал в Великобритании, завершая все свои дела. Вечером 20 января герцог Сассекский вылетел к любимой жене и сыну в Канаду.

Журналистам не составило труда выяснить, что Гарри вылетел из Лондона в Ванкувер с пересадкой в Монреале. При этом представитель монаршей семьи летел коммерческим, а не частным рейсом, воспользовавшись услугами британской авиалинии British Airways. Поклонники королевской семьи уже усмотрели в этом начало независимой и “простой” жизни Меган и Гарри.

Принц Гарри прибыл в Канаду (скриншоты: instagram.com/justjared)

И все же герцога Сассекского в его поездке сопровождали два охранника. Хотя свои вещи принц нес без посторонней помощи. Да и одет был Гарри более, чем обычно. Если бы его лицо в последнее время не мелькало столь активно во всех возможных СМИ, то внука Елизаветы ІІ можно было бы не узнать.

Принц Гарри в Канаде (фото: dailymail.co.uk)

По словам других пассажиров рейса, сразу же у трапа принца ожидал черный минивэн, на котором он и уехал в 10-миллионный особняк Mille Fleurs в канадской провинции Британская Колумбия, где его уже ждет Меган и Арчи.

Кстати, спускаясь по трапу Гарри сразу же заметил папарацци. Однако принц не пытался скрыться, он мило улыбался на камеру. И вообще был явно очень счастлив прибытием в Канаду.

При этом в сети это также отметили и даже поспешили поздравить герцога Сассекского с началом новой жизни.

“Такой счастливый”

“С возвращением домой, принц Гарри”

“Наконец-то свобода”

“Добро пожаловать на свободу”

Скриншоты комментариев: instagram.com/justjared

Напомним, сестра Меган Маркл уверена в "истинно эгоистичной" мотивации герцогини вернуться к независимой жизни. Женщина вновь пытается нажиться на известности своей родственницы.