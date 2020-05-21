Наконец-то мальчик: Ольга Сумская рассказала о рождении внука

Месяц назад дочь актрисы Ольги Сумской Антонина родила второго ребенка. Пол малыша родители не сообщали, но на Instagram-странице программы «Ранок з Україною», которая выходит на канале «Украина», народная артистка призналась – Тоня родила сына. Однако оказывается, родители до сих пор не дали мальчику имя. В эксклюзивном интервью Лилии Ребрик звезда сериала «Сага» Ольга Сумская рассказала, как Тоня сообщила ей о рождении внука и как называет младшего брата 2-летняя Ева.

21 апреля Антонина Паперная родила второго ребенка. Подробности появления малыша на свет ни родители, ни звездная бабушка не раскрывали. Но в прямом эфире на Instagram-странице программы «Ранок з Україною» Ольга Сумская прокомментировала тот факт, что стала дважды бабушкой.

«Баба Оля собственной персоной. Это самое большое счастье, которое можно представить, всем советую испытать на полную эти эмоции. Тонечка мне позвонила прямо из роддома – как только родила и ей вручили дитя. А у меня слезы катятся от этих безумных эмоций, потому что наконец-то мальчик родился. У нас же сплошной матриархат – и вот появился мужчина», – поделилась Ольга Сумская в интервью каналу «Украина».

Несмотря на то, что мальчику сегодня ровно месяц, родители до сих пор не придумали ему имя.

«Они еще думают. Моя внучка называет его «мальчик». Там дед Владимир, отец Владимир и третий Владимир уже будет много. Когда малыш родился, мы спрашивали: «Ну как там Владимирович?» Еще не определились, как назвать», – призналась артистка в беседе с Лилией Ребрик.