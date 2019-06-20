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Наконец-то! Дженнифер Лопес растрогала поклонников романтичным снимком и раскрыла дату свадьбы

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2019 - 12:56
Наконец-то! Дженнифер Лопес растрогала поклонников романтичным снимком и раскрыла дату свадьбы
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

49-летняя звезда больше не намерена ждать

Дженнифер Лопес, которая в начале лета отправилась в масштабный тур в честь своего 50-летия, постоянно радует поклонников кадрами из поездки. Она делится роскошными фото в концертных костюмах, показывает эмоциональные снимки и ролики со сцены, забавные – из гримерок. Но и о возлюбленном – бейсболисте Алексе Родригесе – она не забывает.

Наконец-то! Дженнифер Лопес растрогала поклонников романтичным снимком и раскрыла дату свадьбы

Дженнифер Лопес ии Алекс Родригес (фото: www.instagram.com/jlo) 

Так, несколько часов назад знаменитая красавица поделилась новым романтичным снимком. Она опубликовала фото, где они с будущим мужем целуются на фоне табло с цифрами 11:11. Так она и подписала снимок. Сеть тут же взорвалась предположениями, что таким образом певица рассекретила дату свадьбы. Другие, напротив, утверждали, что звезда просто намекнула на исполнение какого-то желания. Сама Дженнифер, разумеется, не стала вносить какую-либо ясность.

Наконец-то! Дженнифер Лопес растрогала поклонников романтичным снимком и раскрыла дату свадьбыНаконец-то! Дженнифер Лопес растрогала поклонников романтичным снимком и раскрыла дату свадьбыПоклонники в ожидании свадьбы (фото: www.instagram.com/jlo) 

Стоит отметить, что с момента объявления о помолвке (напомним, Алекс вручил Дженнифер кольцо еще в марте) все только и ждут, когда же знаменитости поженятся. Но по разным причинам свадьба откладывалась. Сама Лопес в интервью рассказала, что не хочет торопить события. Год у них весьма насыщенный, а торжество требует максимум усилий и времени. Ведь Дженнифер мечтает, чтобы все было на высшем уровне.

Наконец-то! Дженнифер Лопес растрогала поклонников романтичным снимком и раскрыла дату свадьбыДженнифер и Алекс регулярно радуют поклонников романтичными кадрами (фото: www.instagram.com/jlo) 

Тем не менее такое поведение звезд вызвало у поклонников неоднозначную реакцию и даже сомнения, состоится ли долгожданная свадьба. Так что своим последним постом певица их явно развеяла.

Наконец-то! Дженнифер Лопес растрогала поклонников романтичным снимком и раскрыла дату свадьбыЭтот брак должен стать особенным для Дженнифер (фото: www.instagram.com/jlo)

К слову, Дженнифер рассказала, что мечтает в этот раз не просто пожениться, а повенчаться в церкви. Так как эти отношения значат для нее очень много. По словам знаменитости, первые ее два брака продлились очень мало, так как она была не готова к ним по причине молодости. А третий, хоть достаточно прочный, причинил ей много страданий: в нем она чувствовала моральное давление. В откровенном интервью она рассказывала, что просто неправильно относилась к понятию замужества, пытаясь таким образом спастись от одиночества. В то время как важно найти "своего человека, чтобы с ним стать лучше".

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