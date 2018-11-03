"Находится в критическом состоянии": любовника Пугачевой срочно госпитализировали

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)

Мужчина не скрывал любви к алкоголю и наркотикам

Скандального любовника российской певицы Аллы Пугачевой срочно госпитализировали, ему нужна медицинская помощь. Об этом сообщает "Телекритика".

"Судя по имеющимся в распоряжении продюсеров скандальным кадрам, экс-возлюбленный Пугачевой находится в критическом состоянии и нуждается в медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Более того, утверждают журналисты, мужчина не скрывал своего пристрастия к алкоголю и наркотикам.

"Певец ведет себя агрессивно и явно не может контролировать свое поведение. Артист успел ввязаться в крупную драку, чем навлек на себя еще большие проблемы. Поклонники Сергея Челобанова не сомневаются, что композитор нуждается в курсе реабилитации", - подчеркивается в тексте сообщения.

Кстати, российская певица Кристина Орбакайте поделилась в сети совместным снимком со своей известной матерью, примадонной советской и российской эстрады Аллай Пугачевой.

Напомним, ранее Максим Галкин опубликовал фото с нестареющей Аллой Пугачевой.Фото было сделано во время съемок одной из ТВ-программ для российского телевидения, посвященной дню рождения известного российского модельера Валентина Юдашкина.

Отметим, что Пугачева с сыном на шопинге всколыхнула соцсеть.