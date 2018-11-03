ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Находится в критическом состоянии": любовника Пугачевой срочно госпитализировали

Lite » Звезды 03.11.2018 - 14:55
Фото: Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)
Фото: Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)

Мужчина не скрывал любви к алкоголю и наркотикам

Скандального любовника российской певицы Аллы Пугачевой срочно госпитализировали, ему нужна медицинская помощь. Об этом сообщает "Телекритика".

"Судя по имеющимся в распоряжении продюсеров скандальным кадрам, экс-возлюбленный Пугачевой находится в критическом состоянии и нуждается в медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Более того, утверждают журналисты, мужчина не скрывал своего пристрастия к алкоголю и наркотикам.

"Певец ведет себя агрессивно и явно не может контролировать свое поведение. Артист успел ввязаться в крупную драку, чем навлек на себя еще большие проблемы. Поклонники Сергея Челобанова не сомневаются, что композитор нуждается в курсе реабилитации", - подчеркивается в тексте сообщения.

Кстати, российская певица Кристина Орбакайте поделилась в сети совместным снимком со своей известной матерью, примадонной советской и российской эстрады Аллай Пугачевой.

Напомним, ранее Максим Галкин опубликовал фото с нестареющей Аллой Пугачевой.Фото было сделано во время съемок одной из ТВ-программ для российского телевидения, посвященной дню рождения известного российского модельера Валентина Юдашкина.

Отметим, что Пугачева с сыном на шопинге всколыхнула соцсеть.

Новости Украины Алла Пугачева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь