Надя Дорофеева рассекретила своих фаворитов на Танцах со звездами 2019

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица ответила на вопросы своих поклонников

Суперфиналистка первого сезона перезапуска проекта Танцы со звездами, певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно появилась на обложке популярного глянца, решила не оставаться в стороне от нового сезона шоу и поделиться с поклонниками своими симпатиями. Артистка предложила подписчикам в Instagram задать ей вопросы и с удовольствием на них ответила.

Например, фаны живо интересовались, как девушке удается выглядеть превосходно, невзирая на насыщенные рабочие будни.

"Выглядеть свежо в таком графике просто невозможно. Но спасибо за комплимент. Слава фильтру Paris. Ну, а вообще помогает только сон", - честно призналась Надя.

Надя Дорофеева ответила на вопросы поклонников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также певица рассказала, что у нее появилось множество страхов, а также отметила, что между юбкой и штанами всегда выбирает последние.

Надя Дорофеева ответила на вопросы поклонников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Не обошлось и без вопросов о фаворитах артистки среди участников нового сезона проекта "Танцы со звездами". Оказалось, что любимчиками Нади стали сразу две пары: MARUV и ее партнер JAY, а также телеведущая Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

Надя Дорофеева ответила на вопросы поклонников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кроме того, Надя показала поклонникам эксклюзивное фото, которых нет в Instagram. Она позировала на снимке в огромных стильных солнечных очках с анималистичными элементами на оправе и пышной прической.

Надя Дорофеева ответила на вопросы поклонников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева честно рассказала о сложностях в отношениях с мужем Владимиром Дантесом.

Ранее Надя Дорофеева и ее партнер по группе "Время и Стекло" Алексей Завгородний-Позитив назвали "подводные камни" своей профессии.