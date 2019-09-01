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Надя Дорофеева рассекретила своих фаворитов на Танцах со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.09.2019 - 13:09
Надя Дорофеева рассекретила своих фаворитов на Танцах со звездами 2019
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица ответила на вопросы своих поклонников

Суперфиналистка первого сезона перезапуска проекта Танцы со звездами, певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно появилась на обложке популярного глянца, решила не оставаться в стороне от нового сезона шоу и поделиться с поклонниками своими симпатиями. Артистка предложила подписчикам в Instagram задать ей вопросы и с удовольствием на них ответила.

Например, фаны живо интересовались, как девушке удается выглядеть превосходно, невзирая на насыщенные рабочие будни.

"Выглядеть свежо в таком графике просто невозможно. Но спасибо за комплимент. Слава фильтру Paris. Ну, а вообще помогает только сон", - честно призналась Надя.

Надя Дорофеева рассекретила своих фаворитов на Танцах со звездами 2019

Надя Дорофеева ответила на вопросы поклонников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также певица рассказала, что у нее появилось множество страхов, а также отметила, что между юбкой и штанами всегда выбирает последние.

Надя Дорофеева рассекретила своих фаворитов на Танцах со звездами 2019

Надя Дорофеева рассекретила своих фаворитов на Танцах со звездами 2019

Надя Дорофеева ответила на вопросы поклонников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Не обошлось и без вопросов о фаворитах артистки среди участников нового сезона проекта "Танцы со звездами". Оказалось, что любимчиками Нади стали сразу две пары: MARUV и ее партнер JAY, а также телеведущая Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

Надя Дорофеева рассекретила своих фаворитов на Танцах со звездами 2019

Надя Дорофеева ответила на вопросы поклонников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кроме того, Надя показала поклонникам эксклюзивное фото, которых нет в Instagram. Она позировала на снимке в огромных стильных солнечных очках с анималистичными элементами на оправе и пышной прической.

Надя Дорофеева рассекретила своих фаворитов на Танцах со звездами 2019

Надя Дорофеева ответила на вопросы поклонников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева честно рассказала о сложностях в отношениях с мужем Владимиром Дантесом.

Ранее Надя Дорофеева и ее партнер по группе "Время и Стекло" Алексей Завгородний-Позитив назвали "подводные камни" своей профессии.

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