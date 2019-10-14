Надя Дорофеева показала топ-7 своих ежедневных привычек (видео)

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица порадовала фанатов новым влогом

Надя Дорофеева раньше регулярно радовала своих поклонников интересными видеоблогами, однако в последнее время у певицы не было на это времени - она была занята подготовкой к масштабному концерту группы "Время и Стекло", который отгремел в Киеве 5 октября. К слову, во время первого концертного шоу, открывающего масштабный всеукраинский тур VISLOVO, она красовалась на сцене в различных эффектных образах, которые никого не оставили равнодушными.

Однако теперь у артистки освободилось немного больше времени и она наконец поделилась новым влогом, в котором назвала, какие 7 привычек она делает практически каждый день - ну и показала тоже.

Итак, топ-7 привычек Нади Дорофеевой:

1. Стакан воды утром

2. Конечно же, стакан латте тоже

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

3. Музыка утром

4. Разговор с близкими людьми в машине по дороге на репетицию

5. Если попала в пробку или долго ехать - слушать аудиокниги в машине

6. Посмотреть, как идут дела в моем магазине SoDodo. Примерить новые вещи, сделать эффектные фото

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

7. Электростимуляция мышц - чтобы попа была, как орех. После чего спортивная тренировка с тренером, хоть и не каждый день

Видео: youtube.com/DoDo VLOG

Напомним, что Надя Дорофеева в черном белье и высоких ботфортах соблазнила сеть пикантным снимком.

Ранее смелая Надя Дорофеева показала лицо без грамма косметики. Девушка сообщила, что весь день провела без макияжа.