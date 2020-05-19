Надя Дорофеева в микро-шортах с леопардовым принтом показала соблазнительные изгибы

Надя Дорофеева продолжает проводить карантин на домашней изоляции. Звездная пара Дорофеева и Дантес очень ответственно отнеслись к вопросу самоизоляции. Надя неоднократно повторяла в различных прямых эфирах, что из дома все эти два месяца никуда не выезжала - разве что в магазин за покупками. У них гостила только пара друзей, которые точно так же соблюдали строгий карантин. И все же необходимо как-то поддерживать связь с поклонниками. В последнее время инстаграм-страничка Нади приобрела “пикантные” нотки - исполнительница стала все чаще публиковать очень провокационные снимки.

Так, на новом фото Дорофеева позирует в дерзком образе в черных тонах. На певице - короткие спортивные шорты с анималистичным принтом. Также черный бра-топ. Довершает образ полупрозрачная черная блуза. На ногах - грубые черные ботинки. Красотка сидит на полу, поджав под себя ноги. Волосы Надя распустила, а вот на лице практически нет макияжа.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Отметим, что до этого Надя публиковала не менее пикантные фото. На одном из них певица позирует только в спортивном белом свитшоте и также сидя на полу.

Другое фото было сделано Надей, когда она вышла из душа с мокрыми волосами. А также показала свое спортивное тело в черном нижнем белье.

“Прямо из душа смотрю в глаза будущему. Неопределённому, не совсем ясному, но точно интересному. Мой главный, хоть и очевидный, инсайт карантина — как же я люблю людей! Как же мне сложно без общения, пускай короткого, но тёплого. И как мне повезло с друзьями”, - поделилась эмоциями тогда Надя.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Тем временем поклонники Дорофеевой поспешили оставить отзывы под ее новым снимком.

Тебе безумно идёт леопардовый принт

На стиле с dodo

Ты супер и единственная поп певица на которую я подписан.. аж бесит)

Какая красивая

А ты сильно красивая! Надюш ты просто бомба

Огонь Надя, огонь!

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась своим "постельным настроением".