Надоест одно и то же: Дана из Холостяк-10 сравнила победительницу шоу с яичницей

В минувшую пятницу, 22 мая, состоялся долгожданный финал романтического реалити Холостяк-10, в котором за сердце Макса Михайлюка боролись две красотки - Даша Ульянова и Дана Оханская. После свиданий с каждой из девушек в Барселоне и некоторых раздумий главный герой сделал свой выбор - харизматичний летчик отдал предпочтение гимнастке Даше.

Во время решающего решения Макс признался, что руководствуется в отношениях не умом, а душой. Его чувства к Даше были сильнее, и он попрощался с Даной словами: "Моя душа сегодня говорит тебе прости". Финалистка достойно покинула проект и не стала рыдать, а также пожелала Михайлюку быть счастливым.

Позже девушка прокомментировала решение и выбор Холостяка на своей странице в Instagram весьма своеобразным способом. Дана сравнила это с выбором блюда в ресторане, при этом себя она ассоциирует с изысканным блюдом с неизвестными ингридиентами, а Дашу – с простой и понятной яичницей, которая быстро надоест.

Фото: Дана и Холостяк-10 Макс Михайлюк (instagram.com/dana_okhanska)

"Приходишь ты в ресторан. Тебе дают меню. И в нем два блюда: простая и понятная яичница и что-то совершенно новое с незнакомыми тебе ингредиентами... Кто-то выбирает яичницу. Чтобы не заморачиваться. И это нормальный выбор. Ну и ничего, что уже таких яичниц миллион раз в жизни "пробовал". Зато проверено и надежно. Рано или поздно, может, и надоест одно и то же, но пусть... А вот гурман обязательно сделает другой выбор. Для него – все лучшее, самое пикантное и необычное", – написала в посте Дана Оханская.

"Пусть будет счастлив просто. И все будет хорошо у него...Я действительно так хочу. Я действительно не затаила обиду. И уважаю решение", - подытожила девушка.

В комментариях пользователи сети поддерживают Дану и уверяют, что она еще найдет своего гурмана.

Круте порівняння! Не знаю чому, але згадала вислів "якщо ваша наречена пішла до вашого друга,не зрозуміло кому із вас пощастило більше.." Гадаю, Ви, обірвавших історію з холостяком, отримали більше, ніж Даша зі своєю перемогою...

Чоловіки бояться сильних та розумних жінок

Я розчарована, що особливого в Даші, лиш те і робить що ноє, і очі перевертає

Жаль что он выбрал наигранное губище...

Щастя тобі

Дана, Гурман i його унiкальна Страва обов'язково знайдуть один одного. Варто лиш зачекати... Тут потрiбне особливе вiдчуття смаку!

Він навіть слів підібрати не зміг чи не придумав для прощання? Найбільш банальне, що можна було сказати

Не расстраивайся, он поймёт что Даша на самом деле не та которая ему нужна

Дуже вболівала за тебе

Очень красиво и достойно ушла. вдохновения и крыльев за спиной

Дана вы особенная! Всех благ!

Не расстраивайся, всё будет хорошо

Скриншот комментариев

Ранее Дана из Холостяк-10 поразила образом невесты и своим признанием о чувствах к Максу Михайлюку.