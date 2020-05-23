Надоест одно и то же: Дана из Холостяк-10 сравнила победительницу шоу с яичницей

Девушка сравнила решение Холостяка с выбором блюда в ресторане
В минувшую пятницу, 22 мая, состоялся долгожданный финал романтического реалити Холостяк-10, в котором за сердце Макса Михайлюка боролись две красотки - Даша Ульянова и Дана Оханская. После свиданий с каждой из девушек в Барселоне и некоторых раздумий главный герой сделал свой выбор - харизматичний летчик отдал предпочтение гимнастке Даше.
Во время решающего решения Макс признался, что руководствуется в отношениях не умом, а душой. Его чувства к Даше были сильнее, и он попрощался с Даной словами: "Моя душа сегодня говорит тебе прости". Финалистка достойно покинула проект и не стала рыдать, а также пожелала Михайлюку быть счастливым.
Позже девушка прокомментировала решение и выбор Холостяка на своей странице в Instagram весьма своеобразным способом. Дана сравнила это с выбором блюда в ресторане, при этом себя она ассоциирует с изысканным блюдом с неизвестными ингридиентами, а Дашу – с простой и понятной яичницей, которая быстро надоест.
Фото: Дана и Холостяк-10 Макс Михайлюк (instagram.com/dana_okhanska)
"Приходишь ты в ресторан. Тебе дают меню. И в нем два блюда: простая и понятная яичница и что-то совершенно новое с незнакомыми тебе ингредиентами... Кто-то выбирает яичницу. Чтобы не заморачиваться. И это нормальный выбор. Ну и ничего, что уже таких яичниц миллион раз в жизни "пробовал". Зато проверено и надежно. Рано или поздно, может, и надоест одно и то же, но пусть... А вот гурман обязательно сделает другой выбор. Для него – все лучшее, самое пикантное и необычное", – написала в посте Дана Оханская.
"Пусть будет счастлив просто. И все будет хорошо у него...Я действительно так хочу. Я действительно не затаила обиду. И уважаю решение", - подытожила девушка.
В комментариях пользователи сети поддерживают Дану и уверяют, что она еще найдет своего гурмана.
Скриншот комментариев
Ранее Дана из Холостяк-10 поразила образом невесты и своим признанием о чувствах к Максу Михайлюку.
Автор: Марина Настевич