Надин конкурент: Дантес на каблуках озадачил сеть смелым заявлением

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Ведущий показал снимок из дерзкой фотосессии

Недавно популярный ведущий, блогер и муж певицы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес отпраздновал юбилей – 28 июня ему исполнилось 30 лет. По такому случаю, он решил устроить дерзкий и весьма провокационный фотосет для глянца Pink. Результат действительно впечатлил поклонников шоумена – они никак не ожидали увидеть Вову с ярким макияжем и на высоких каблуках. Кто-то восхитился креатином и смелостью Дантеса, а другие же поддали парня критике. Он не остался в долгу и в ответ опубликовал еще один экстравагантный кадр, обратившись к подписчикам со своей страницы в Instagram.

Вова запечатлен на пирсе у бассейна. Он позирует в красной рубашке, джинсах и высоких кожаных ботфортах на каблуке. Ведущий присел и показывает в камеру неприличный жест – своеобразный ответ хейтерам в сети.

"Кто-то подумал, что это перебор, кто-то просто не понимает и осуждает. Но собралась команда, которая рискнула! Спасибо вам! Я очень счастлив и доволен нашей работой!" - сделал он откровенное признание.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Мнения комментаторов разделились: многие оценили креативную идею и не менее дерзкое ее воплощение в жизни, другие же раскритиковали Дантеса, посчитав образ неуместным.

"Ты бы еще юбку одел", "Мда... Уровень", "Ой, Надя попала... Теперь у нее за все эти годы появился конкурент (хотя Вова всегда был сильным конкурентом), вообще огонь", "Стесняюсь спросить, а каблуки мужику это тренд какой-то и я отстала от моды?", "Это чертовски сексуально!", "Самый живой, настоящий и крутой, без пафоса и грима", "Перебор с каблуками", "Лабутены, наверное, Надины", - делились своими мыслями комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее Владимир Дантес ярко потроллил Потапа, подшутив над его высоким ростом.

Кстати, Надя Дорофеева заинтриговала поклонников фотосессией с Потапом, заставив их теряться в догадках.