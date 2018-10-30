Надежда Мейхер восхитила фигурой в купальнике

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники артистки пришли в восторг от пикантного снимка

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер порадовала поклонников новым откровенным фото. На своей странице в Instagram певица и телеведущая опубликовала снимок из оздоровительного центра.

На фото 36-летняя Мейхер позирует в слитном купальнике телесного цвета, демонстрируя пышную грудь и соблазнительную фигуру.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка и забросали артистку восхищенными комментариями.

"Чертовски привлекательна", "Просто Богиня", "Мисс совершенство", "Над этим телом работал сам Микеланджело", "Здравствуйте! Фигура у вас выше всяких похвал. Любоваться бы и любоваться ею. Жалко, что вы нас редко только балуете ею", "Превосходна", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее украинская певица и телеведущая Надежда Мейхер показала фанатам, с кем предпочитает "делиться" своими секретами.

Как сообщалось, экс-участница "золотого состава" группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая занимается балетом, похвасталась своей растяжкой.

Также мы писали о том, что Надя опубликовала снимок, на котором она изображена в шикарном черном платье с разрезом - интересный крой платья выгодно подчеркнул всю красоту ее фигуры.

Видео: РБК-Украина