ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Надія Мейхер захопила фігурою в купальнику

Lite » Зірки 30.10.2018 - 17:48
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники артистки прийшли в захват від пікантного знімка

Колишня солістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер порадувала шанувальників відвертим фото. На своїй сторінці в Instagram співачка і телеведуча опублікувала знімок з оздоровчого центру.

На фото 36-річна Мейхер позує в злитному купальнику тілесного кольору, демонструючи пишні груди і спокусливу фігуру.

Надія Мейхер захопила фігурою в купальникуФото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники прийшли в захват від пікантного знімка і закидали артистку захопленими коментарями.

"Чертовски приваблива", "Богиня", "Міс досконалість", "Над цим тілом працював сам Мікеланджело", "Здрастуйте! Фігура у вас вище всяких похвал. Милуватися б і милуватися нею. Шкода, що ви нас рідко тільки балуєте нею", "Чудова", - пишуть користувачі мережі.

Надія Мейхер захопила фігурою в купальникуНадія Мейхер захопила фігурою в купальнику

Надія Мейхер захопила фігурою в купальникуНадія Мейхер захопила фігурою в купальнику

Нагадаємо, раніше українська співачка і телеведуча Надія Мейхер показала фанатам, з ким вважає за краще "ділитися" своїми секретами.

Як повідомлялося, екс-учасниця "золотого складу" групи "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка займається балетом, похвалилася своєю розтяжкою.

Також ми писали про те, що Надя опублікувала знімок, на якому вона зображена в шикарній чорній сукні з розрізом - цікавий крій сукні вигідно підкреслив всю красу її фігури.

Відео: РБК-Україна

Новини України певецНадія Мейхерфигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся