Надія Мейхер захопила фігурою в купальнику

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники артистки прийшли в захват від пікантного знімка

Колишня солістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер порадувала шанувальників відвертим фото. На своїй сторінці в Instagram співачка і телеведуча опублікувала знімок з оздоровчого центру.

На фото 36-річна Мейхер позує в злитному купальнику тілесного кольору, демонструючи пишні груди і спокусливу фігуру.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники прийшли в захват від пікантного знімка і закидали артистку захопленими коментарями.

"Чертовски приваблива", "Богиня", "Міс досконалість", "Над цим тілом працював сам Мікеланджело", "Здрастуйте! Фігура у вас вище всяких похвал. Милуватися б і милуватися нею. Шкода, що ви нас рідко тільки балуєте нею", "Чудова", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше українська співачка і телеведуча Надія Мейхер показала фанатам, з ким вважає за краще "ділитися" своїми секретами.

Як повідомлялося, екс-учасниця "золотого складу" групи "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка займається балетом, похвалилася своєю розтяжкою.

Також ми писали про те, що Надя опублікувала знімок, на якому вона зображена в шикарній чорній сукні з розрізом - цікавий крій сукні вигідно підкреслив всю красу її фігури.

Відео: РБК-Україна