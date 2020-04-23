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Это огонь: Олег Винник неожиданно исполнил "Шлепки" Поляковой в стиле хард-рок (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2020 - 10:07
Это огонь: Олег Винник неожиданно исполнил "Шлепки" Поляковой в стиле хард-рок (видео)
Олег Винник (фото: пресс-служба артиста)

Артист №1 показал, как проходят его саундчеки

Олег Винник в период карантина решил поднять настроение не только поклонникам, но и коллегам по сцене. На своей странице в Instagram певец опубликовал видео, в котором показал, что происходит в концертном зале до прихода зрителей. В сопровождение музыкантов артист исполнил отрывок из песни «Шлепки» Оли Поляковой, виртуозно соединив его со строками знаменитой арии Ленского из оперы “Евгений Онегин”. В аранжировке Винника композиции зазвучали в стиле хард-рок.

«Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам. Во время недавнего тура мы записали несколько музыкальных импровизаций. Смотрите первую прямо сейчас. Жду ваших улыбок, желаю всем нам здоровья и вдохновения!», - подписал ролик Олег. А также добавил: «Продолжение следует...», намекнув на возможные другие кавера.

Подписчики одобрили идею музыканта, оценив качественное звучание, живое исполнение, харизму и юмор певца. А также начали писать в комментариях, чьи треки они еще хотели бы услышать в интерпретации Олега Винника.

  • Класс! Неожиданно! Интересно и качественно. Как всегда у вас.
  • За что не возьметесь, все превращается в шедевр.
  • Какое звучание! Какая красота и сила голоса! Олег, бесподобно!! Браво!
  • Отпад полный! Вот это, Олег, Вы бомбанули! Улет! Спасибо огромное, развеселили!!! Голос обалденно звучит, сколько мощи!!! Браво, Мастер!!!
  • Настроение на раз поднялось! С чувством юмора Вы явно та ты)))
  • Ого! Вот так удивили! Получилось круто! Тяжелый рок Вам идет! Спасибо! Ждем продолжения!
  • Я в приятном шоке! Очень хочу Каменских в вашем исполнении.
  • Давайте MARUV! – пишут фолловеры.

Отреагировала и сама Королева ночи:

- Аааааааааааа!!!! Серьезно? Ну это огонь! – написала Оля Полякова.

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Новости Украины Оля ПоляковаОлег Винник
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