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Тільки початок: Шоптенко та Винник заінтригували пристрасним номером на Танцях з зірками

Четвер 20 серпня 2020 14:38
Тільки початок: Шоптенко та Винник заінтригували пристрасним номером на Танцях з зірками
Олена Шоптенко та Олег Винник (instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Ольвія Агаркова

Головна вовчиця країни натякнула на підготовку до видовищного номера

Олег Винник зробив прихильниця неймовірний сюрприз – він підтвердив свою участь у проекті Танці з зірками, а головною вовчицею країни стала Олена Шоптенко, яка має намір привести артиста до перемоги. Хореограф опублікувала новий кадр з тренування зі своъм зірковим партнером і заінтригувала натяком на пристрасне і яскраве видовище на паркеті у виконанні пари вже в кінці серпня на першому ефірі шоу.

На фото Олег і Олена відображені в залі після інтенсивного тренування – обидва втомлені, але щасливі, вони посміхаються і дивляться прямо в обхъектив.

"На сьогоднішній день ми з Олегом Винником здається, зробили вже 1000000 танцювальних кроків. А це ж тільки початок. І все це для того, щоб 30 серпня ви побачили наш красивий і пристрасний танець. І так, сподіваюся, щонеділі!" - підписала Олена спільне фото зі співаком.

Тільки початок: Шоптенко та Винник заінтригували пристрасним номером на Танцях з зірками

Альона Шоптенко та Олег Винник старанно готуються до першого ефіру Танців з зірками (instagram.com/alena_shoptenko)

В коментарях шанувальники танцювальної пари побажали їм перемоги і залишили масу компліментів.

  • Ідеальна пара. Дуже гармонійно дивитесь на фото. Вже хочеться побачити як на танцполі
  • Бажаю вам обом переможи і тільки перемоги
  • Ви супер
  • Ух ти, чекаємо чекаємо! Вірю буде вогонь!
  • Ох, гарне поєднання артистів.. З нетерпінням буду очікувати ваші танці, адже дуже цікаво спостерігати за перевтілення з кожним ефіром
  • Красиві

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Олег Винник долучився до доброї справи і пішов по стопах батька.

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Новини України Танці з зіркамиОлег Винник
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