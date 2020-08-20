Тільки початок: Шоптенко та Винник заінтригували пристрасним номером на Танцях з зірками

Головна вовчиця країни натякнула на підготовку до видовищного номера
Олег Винник зробив прихильниця неймовірний сюрприз – він підтвердив свою участь у проекті Танці з зірками, а головною вовчицею країни стала Олена Шоптенко, яка має намір привести артиста до перемоги. Хореограф опублікувала новий кадр з тренування зі своъм зірковим партнером і заінтригувала натяком на пристрасне і яскраве видовище на паркеті у виконанні пари вже в кінці серпня на першому ефірі шоу.
На фото Олег і Олена відображені в залі після інтенсивного тренування – обидва втомлені, але щасливі, вони посміхаються і дивляться прямо в обхъектив.
"На сьогоднішній день ми з Олегом Винником здається, зробили вже 1000000 танцювальних кроків. А це ж тільки початок. І все це для того, щоб 30 серпня ви побачили наш красивий і пристрасний танець. І так, сподіваюся, щонеділі!" - підписала Олена спільне фото зі співаком.
Альона Шоптенко та Олег Винник старанно готуються до першого ефіру Танців з зірками (instagram.com/alena_shoptenko)
В коментарях шанувальники танцювальної пари побажали їм перемоги і залишили масу компліментів.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Олег Винник долучився до доброї справи і пішов по стопах батька.