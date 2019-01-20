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"Начали встречаться в декабре": Брэд Питт закрутил новый роман с актрисой

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2019 - 09:50
"Начали встречаться в декабре": Брэд Питт закрутил новый роман с актрисой
Фото: Брэд Питт (dailymail.co.uk/BackGrid)

Пара встречается с Рождества

Популярный голливудский актер Брэд Питт впервые после развода  женой Анджелиной Джоли закрутил серьезный роман. Более того, журналистам удалось узнать имя новой избранницы звезды, сообщает The Sun.

Так, утверждают источник журналистов, "голубки" провели всю прошлую неделю вместе. Это является первым серьезным романом Питта после развода с Джоли.

&quot;Начали встречаться в декабре&quot;: Брэд Питт закрутил новый роман с актрисой

Фото: Шарлиз Терон (gettyimages.com)

"Их отношения начались на Рождество. Они были друзьями некоторое время – по иронии судьбы, их познакомил "бывший" Терон – Шон Пен. Но все сложилось. В прошлые выходные пара была замечена вместе после отдельных показов фильмов в субботу вечером", - говорится в сообщении.

&quot;Начали встречаться в декабре&quot;: Брэд Питт закрутил новый роман с актрисой

Фото: Шарлиз Терон (gettyimages.com)

Более того, утверждают журналисты, Питт также приехал к Терон в бар Шато.

"Она пила водочный коктейль, а он минеральную воду. Они были до смешного обидчивы, и он обнял ее за спину. В какой-то момент он подмигнул ей. Они выглядели очень счастливы", - подчеркивается в сообщении.

&quot;Начали встречаться в декабре&quot;: Брэд Питт закрутил новый роман с актрисой

Фото: кадр из фильма "Вавилон"

Напомним, голливудский актер Брэд Питт планирует закончить свою актерскую карьеру и полностью посвятить свободное время своим хобби – архитектуре и дизайну.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли и Брэд Питт решили, кто будет воспитывать детей после развода.

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Новости Украины Анджелина ДжолиБрэд ПиттШарлиз Терон
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