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"Почали зустрічатися в грудні": Бред Пітт закрутив новий роман з акторкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2019 - 09:50
"Почали зустрічатися в грудні": Бред Пітт закрутив новий роман з акторкою
Фото: Бред Пітт (dailymail.co.uk/BackGrid)

Пара зустрічається з Різдва

Популярний голлівудський актор Бред Пітт вперше після розлучення дружиною Анджеліною Джолі закрутив серйозний роман. Більш того, журналістам вдалося дізнатися ім'я нової обраниці зірки, повідомляє The Sun.

Так, стверджують джерело журналістів, "голубки" провели весь минулий тиждень разом. Це є першим серйозним романом Пітта після розлучення з Джолі.

&quot;Почали зустрічатися в грудні&quot;: Бред Пітт закрутив новий роман з акторкою

Фото: Шарліз Терон (gettyimages.com)

"Їхні стосунки почалися на Різдво. Вони були друзями деякий час – за іронією долі, їх познайомив "колишній" Терон – Шон Пен. Але все склалося. У минулі вихідні пара була помічена разом після окремих показів фільмів в суботу ввечері", - йдеться в повідомленні.

&quot;Почали зустрічатися в грудні&quot;: Бред Пітт закрутив новий роман з акторкою

Фото: Шарліз Терон (gettyimages.com)

Більше того, стверджують журналісти, Пітт також приїхав до Терон в бар Шато.

"Вона пила горілчаний коктейль, а він мінеральну воду. Вони були до смішного образливі, і він обійняв її за спину. В якийсь момент він підморгнув їй. Вони виглядали дуже щасливі", - підкреслюється в повідомленні.

&quot;Почали зустрічатися в грудні&quot;: Бред Пітт закрутив новий роман з акторкою

Фото: кадр з фільму "Вавилон"

Нагадаємо, голлівудський актор Бред Пітт планує закінчити свою акторську кар'єру і повністю присвятити вільний час своїм хобі – архітектурі і дизайну.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт вирішили, хто буде виховувати дітей після розлучення.

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