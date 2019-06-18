"На старте": беременная Снежана Бабкина показала фото из роддома

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Жена известного музыканта вот-вот родит третьего ребенка

Супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана находится на последних сроках беременности - 33-летняя танцовщица ожидает третьего ребенка. Ранее пара раскрыла, что это будет мальчик и они уже придумали имя, однако пока держат его в секрете. Как ранее признавалась Снежана, ориентировочная дата родов - 21 июня, однако судя по всему, она решила перестраховаться и уже отправилась в роддом.

На своей странице в Instagram она поделилась ярким и забавным фото, сделанным во дворе медицинского учреждения. На снимке одетая в свободное красное платье Снежана позирует в больших керамических сапогах, стоящих на газоне. Фото сделал любимый муж, который не преминул случаем тоже попозировать на похожем кадре.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

"Обула сапоги скороходы и уже на старте в Светлое Будущее - СБ. бай @babkin_official", - прокомментировала она.

Сергей опубликовал почти такое же фото с той же подписью.

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Позже артистка выложила еще один снимок - утром 18 июня, на котором запечатлена в салатовом домашнем платье, нежно обнимая свой внушительный животик. Снежана пожелала всем доброго утра.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

В последнее время Снежана с удовольствием делилась в сети нежными "беременными" фото и признавалась, что ей уже стало тяжело и хотелось бы поскорее родить малыша. У супругов уже подрастают сын Артур и дочь Веселина.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Фото: Снежана и Сергей Бабкины снялись в фотосессии перед рождением третьего ребенка (jetsetter.ua)

Подписчики желают Бабкиной легких родов и крепкого здоровья и с нетерпением ждут новостей.

Легких родов и всего хорошего

Я бажаю Вам легких пологів і міцного здоров`я

Эта девочка прелесть

Лёгких родов! Вы прекрасна!!! Посылаю вам лучи света, добра и любви!)))) С нетерпением ждём новостей

Снежаночка, третьи роды самые лёгкие! Проверено! Удачи вам!

В Добрый путь

Красивее женщины нет

Смешнуля

Клевые ботинки!

Креативні чобітки!

Смешные черевички

Только Бабкины могли так придумать с "сапогами"

Легких і спокійних пологів вам і здоров`я!!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем. На некоторых кадрах она полностью обнажилась.

Ранее беременная Снежана Бабкина в купальнике растрогала сеть.Она также сравнила свое нынешнее самочувствие во время беременности с ощущениями, как на вулкане.

Также Сергей Бабкин поразил спортивным фото с беременной женой - звездная пара позанималась йогой.