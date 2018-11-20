"На кухни всі єннако мы плакали": появилась необычная версия хита KAZKA

Коллаж РБК-Украина

Теперь мегапопулярный хит зазвучал и на русинском языке

В сети появилась весьма необычная версия песни "Плакала" группы KAZKA - свою перепевку недавно представила солистка Заслуженного академического Закарпатского народного хора Мирослава Копинец. При чем, популярный трек в ее исполнении зазвучал на русинском языке (диалект, бытовавший среди русинов в Закарпатской области).

Опубліковано Голос Карпат.ІНФО Понеділок, 19 листопад 2018 р.

Видео: Facebook/GolosKarpat

"Поплакала і зась фіялка розцвила, і динь воскресе тайныма знаками. І мамка молода, залюблена, мала. На кухни всі єннако мы плакали", - поет Мирослава.

Пользователям сети понравилась такая версия композиции. Все в один голос утверждают, что это "дуже файно".

Кстати, создатели песни "Плакала" рассказали, в чем секрет всемирно известного хита группы KAZKA, который на сегодняшний день собрал уже более 100 млн просмотров в YouTube.

Вместе с тем успех трека спровоцировал волну забавных пародий на полюбившеюся миллионам композицию. Свой вклад в популяризацию песни внесли и юмористы, и блогеры и даже шестиклассники одной из школ Винницкой области. Поэтому мы решили собрать для вас лучшие комедийные перепевки мегапопулярной композиции.

Видео: РБК-Украина