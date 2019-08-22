"Мы тайно сбежали": Тарас Тополя рассказал, как отпраздновал свой День рождения

Тарас Тополя (фото: instagram.com/antytila_official)

Тополя отметил, что на празднование приехало человек 20

Тарас Тополя отметил, что празднование получилось двойным: и в кругу близких, и среди друзей. Так, ужже в эту субботу, в День Независимости, в 20:00 канал "Украина" покажет праздничное шоу "З Днем народження, Україно!", в котором примут участие самые популярные украинские артисты. За кулисами концерта лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя вспомнил, какой сюрприз устроили для него коллеги по коллективу. Ведь 21 июня певцу исполнилось 32 года.

По словам Тараса, почти все выходные дни у них с женой Алешей заняты выступлениями. Но на его День рождения пара все-таки выкроила день для совместного отдыха с детьми под Киевом. Однако, друзья Тараса устроили для него сюрприз.

"Мы сбежали с Еленой и детьми тайно. Вечером мы гуляли на набережной над Днепром, дети катались на машинках, а "Антитіла" собрались и приехали к нам – человек 20 было, а может и больше. Это был для меня сюрприз", – поделился лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00.

Кроме того, и сама группа "Антитіла" празднует свой день рождения в тот же день, что и Тарас. Лидер коллектива говорит – никаких подарков он не ждал и не ждет, так как все, что ему нужно – любовь, уважение и поддержка – у него уже есть.

Тарас Тополя с женой Еленой (фото: instagram.com/antytila_official)

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, до этого Тарас Тополя признался, что может разозлить его не на шутку. Певец отметил, что в целом он неконфликтный человек, но бывают ситуации, когда "нужно ответить на некую внешнюю психологическую атаку".

Также Тарас Тополя рассказал, что подарил Алеше после рождения сыновей.