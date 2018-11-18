"Мы сделали много селфи": звезда "Скаженого весілля" рассказала о жизни после фильма

Видео: актер Джимми Воха-Воха рассказал о жизни после фильма (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный актер Джимми Воха-Воха, который сыграл одну из главных ролей в комедийной ленте "Скажене весілля" рассказал, как изменилась его жизнь после фильма. Об этом он рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"На границе мой паспорт взяли, присмотрелись, мол, мы тебя где-то видели. И после этого сказали, давай проходи. Я гулял по Киеву, в соборе, метро, трамвае. Были такие, кто очень хотел со мной сфотографироваться", - сказал он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

В то же время Воха-Воха признался, что на улицах к нему начали подходить люди.

"Это было прикольно. Мы сделали много селфи. Я получил много милых сообщений в сети. Очень рад, что мне удалось привлечь столько внимания к своему герою. Я люблю Украину и украинок", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Кстати, украинская комедийная картина "Скажене Весілля", продюсером которой стал шоумен Юрий Горбунов, побила новый рекорд. Фильм, который за первый уикенд собрал рекордный бокс-офис, стал первым из отечественных лент, перешагнувших рубеж в 50 млн грн.

Как сообщалось ранее, недавно был презентован второй трейлер приключенческого экшна "Дике Поле" по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана.

Напомним, что лента вышла в украинский прокат 4 октября. Незадолго до премьеры состоялся специальный показ фильма с участием актеров и звезд, команды картины и более тысячи гостей. Примечательно, что на презентации можно было стать свидетелями настоящей свадьбы.

Видео: РБК-Украина