ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Мы сделали много селфи": звезда "Скаженого весілля" рассказала о жизни после фильма

Lite » Звезды 18.11.2018 - 15:30

Видео: актер Джимми Воха-Воха рассказал о жизни после фильма (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный актер Джимми Воха-Воха, который сыграл одну из главных ролей в комедийной ленте "Скажене весілля" рассказал, как изменилась его жизнь после фильма. Об этом он рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"На границе мой паспорт взяли, присмотрелись, мол, мы тебя где-то видели. И после этого сказали, давай проходи. Я гулял по Киеву, в соборе, метро, трамвае. Были такие, кто очень хотел со мной сфотографироваться", - сказал он.

&quot;Мы сделали много селфи&quot;: звезда &quot;Скаженого весілля&quot; рассказала о жизни после фильма

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

В то же время Воха-Воха признался, что на улицах к нему начали подходить люди.

"Это было прикольно. Мы сделали много селфи.  Я получил много милых сообщений в сети. Очень рад, что мне удалось привлечь столько внимания к своему герою. Я люблю Украину и украинок", - подчеркнул он.

&quot;Мы сделали много селфи&quot;: звезда &quot;Скаженого весілля&quot; рассказала о жизни после фильма

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Кстати, украинская комедийная картина "Скажене Весілля", продюсером которой стал шоумен Юрий Горбунов, побила новый рекорд. Фильм, который за первый уикенд собрал рекордный бокс-офис, стал первым из отечественных лент, перешагнувших рубеж в 50 млн грн.

Как сообщалось ранее, недавно был презентован второй трейлер приключенческого экшна "Дике Поле" по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана.

Напомним, что лента вышла в украинский прокат 4 октября. Незадолго до премьеры состоялся специальный показ фильма с участием актеров и звезд, команды картины и более тысячи гостей. Примечательно, что на презентации можно было стать свидетелями настоящей свадьбы.

Видео: РБК-Украина


Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь