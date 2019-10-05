"Мы не настолько молоды": Влад Яма заинтриговал признанием о детях

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/liliya_yama)

Хореограф сообщил, что вскоре ожидает на пополнение

Влад Яма недавно отпраздновал годовщину свадьбы со своей женой Лилианой и поделился нежным свадебным фото и воспоминаниями о знакомства. Хореограф не любит выставлять личную жизнь на показ. Например, он до сих пор не показал лицо 3-летнего сына Леона, а о факте его рождения рассказал только спустя два года после появления малыша на свет! В беседе с ведущим программы "Зе интервьюер" Анатолием Анатоличем Влад сделал неожиданное заявление – он мечтает о дочке!

Хореограф отметил, что после рождения Леона он с супругой продолжительное время даже не думал о пополнении в семье, ведь и с одним малышом было непросто, но теперь Яма надеется на скорее появление нового члена семьи – откладывать он не намерен.

"Я хочу еще. Хотим девочку. Жена не против. Пока не было Леона, хотел четырех. Но появился малый, и некоторое время мы вообще об этом не говорили. Год, наверное. Потому что это было немного сложнее, чем мы себе представляли: первые недели, месяцы. А сейчас... Уже, наверное, скоро. Мы не настолько молоды, чтобы откладывать это еще на пять лет", - заявил он.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Ранее Влад признавался, что опасался появления на свет первой девочки, ведь боялся просто потеряться с в женском царстве среди шопипнга и девчачьих разговоров.

Леон растет очень энергичным и подвижным ребенком, но явить малыша публике хореограф пока не готов – когда сын подрастет, тогда его отец решится представить мальчика публично.

Видео: Влад Яма (YouTube/Зе Интервьюер)

Ранее Влад Яма раскрыл интересные детали о президенте Украины Владимире Зеленском.