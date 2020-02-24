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Музыкальный ликбез: 5 терминов от Виталия Дроздова, которые вы не знали до Нацотбора на Евровидение 2020

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Во время Нацотбора на Евровидение 2020 зрители узнали от Дроздова немало новых терминов

В этом году судейский состав Нацотбора на Евровидение 2020, победу в котором одержала группа Go_A, открыл украинцам нового героя закулисья музыкальной и радио-индустрии Виталия Дроздова. С его приходом, многие заметили, насколько возросла и конструктивная критика и хвальба по делу. Как оказалось, генеральный продюсер ТАВР-медиа основывал свое мнение не только на увиденном и услышанном во время эфира – тщательно прошерстив информацию о каждом участнике, о его репертуаре, истории его музыкального становления, Виталий собрал все в общий пазл, дополнив недостающую часть выступлением. На этом и было основано оценочное мнение члена жюри.

Тактично высказав каждое впечатление о вокалистах и об их композициях, Дроздов подкреплял свои суждения фактами, дав каждому по совету, расписанному по конкретным пунктам. Важно заметить, насколько современным был взгляд судьи, у которого уже более 15 лет опыта работы в украинской музыкальной индустрии.

Члены жюри Нацотбора на Евровидение 2020: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов (фото: пресс-служба)

Благодаря его профессиональной лексике, зрители Нацотбора узнали немало новых терминов из музыкальной индустрии, и вот самые интересные из них:

  • Хук – переводится, как крючок, цеплялка — это часть песни или композиции, которая каким-либо образом выделяется и особенно нравится слушателю, «цепляет» его, после чего «заседает» в голове. Данный термин чаще всего применяют по отношению к поп-, рэп-, рок- и танцевальной музыке.
  • Эдлиб — «случайные» выкрики или слова, разбавляющие основной текст. Они звучат заметно тише основной дорожки, либо на том же уровне громкости, и записываются как бэк-вокал.
  • Классический кроссовер — музыкальный стиль, представляющий собой своеобразный синтез, гармоничное сочетание элементов классической музыки и поп, рок, электронной музыки.
  • Андеграунд — совокупность творческих направлений в современной музыке, противопоставляющихся массовой культуре, мейнстриму и официальному искусству. Андеграунд включает в себя неформальные, независимые или запрещённые цензурой виды и произведения искусства.
  • 432 герца – целительная, запрещенная, таинственная частота в музыке с которой гармонирует Сама Вселенная.
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