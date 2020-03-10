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Мужчины завидуют: Горбунов неожиданно засветился в компании двух очаровательных спутниц

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.03.2020 - 13:35
Мужчины завидуют: Горбунов неожиданно засветился в компании двух очаровательных спутниц
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведущий оказался в приятной женской компании

Юрий Горбунов и Катя Осадчая часты гости светских мероприятий, ведь они, как правило, работают в качестве ведущих на различных событиях всеукраинского масштаба и не только. Редкое свободное время супруги используют с толком: много путешествует и , в основном, по Европе, а также стараются не забывать о культурной программе, например, походах в театр. Праздники – гарячее время для ведущих, поэтому не удивительно, что пока вся Украина официально отдыхала, Катя работала и выполняла важную миссию – 9 марта в Национальной опере Украины она вела церемонию награждения Шевченковской премией. К слову, любимый муж также был рядом со звездой и успел запечатлеть себя с двумя прекрасными спутницами.

Так, Юрий опубликовал фото в компании супруги и ее очаровательной коллеги Маши Ефросининой, которая пришла не одна, а в компании мужа.

К слову, Маша признается, что редко выходит в свет, ведь она отказалась от услуг няни и сама воспитывает сыночка Александра. Иногда ей помогает старшая дочка Нана, но она старается задействовать девочку не часто.

Мужчины завидуют: Горбунов неожиданно засветился в компании двух очаровательных спутниц

Фото: Катя Осадчая, Юрий Горбунов и Маша Ефросинина (instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрий же попал в настоящий цветник- рядом с ним оказались две очаровательные женщины в вечерних нарядах. Катя выбрала сдержанное и элегантное белоснежное платье с воротником-стойкой, рукавами-"крыльями" и оригинальной деталью – черной бахромой-нашивкой на поясе.

Мужчины завидуют: Горбунов неожиданно засветился в компании двух очаровательных спутниц

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Маша же отдала предпочтение черному наряду по фигуре оригинального кроя, расшитом пайетками в области лифа и прозрачным подолом, а также открытыми плечами и линей декольте.

Юрий же красовался в классическом костюме с бабочкой и улыбался на камеру. "В прекрасному квітнику! #красаврятуєсвіт", - подписал он снимок.

Мужчины завидуют: Горбунов неожиданно засветился в компании двух очаровательных спутниц

Мужчины завидуют: Горбунов неожиданно засветился в компании двух очаровательных спутниц

Фото: Маша Ефросинина с мужем и Катей Осадчей (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники отметили, что Юрию завидует вся мужская часть населения, ведь он оказался в компании очаровательных дам.

  • Вибухово
  • А квітник супер
  • Девченки очень красивые. И Вы Юра конечно же
  • Вся чоловіча половина заздрить

Мужчины завидуют: Горбунов неожиданно засветился в компании двух очаровательных спутниц

Мужчины завидуют: Горбунов неожиданно засветился в компании двух очаровательных спутниц

Мужчины завидуют: Горбунов неожиданно засветился в компании двух очаровательных спутниц

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов с букетами рассказали о праздничных планах.

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