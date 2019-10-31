В "голом" платье и под руку с любимым: Роузи Хантингтон-Уайтли в роскошном наряде блистает в Лондоне

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

32-летняя модель получила новую награду

Роузи-Хантингтон-Уайтли – знаменитая модель и одна из самых популярных британок в мире, снималась уже для всех лучших глянцевых журналов. Но сотрудничество с Harper's Bazaar она считает особенным: работа именно с этим изданием послужила толчком для ее становления в фешн-мире. Поэтому она не пропускает мероприятия британского Harper's Bazaar и всегда старается поддержать любимый глянец. На церемонию Harper's Bazaar Women of the Year Awards она пришла вместе с любимым – голливудским актером Джейсоном Стетхэмом, и, конечно же, затмила всех присутствующих своей красотой.

Роузи с любимым на ивенте (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель выбрала для знакового ивента стильный и сексуальный наряд: черное платье в пол с необычным "голым" лифом, имитирующим классический верх с помощью блестящих переплетов и полупрозрачных вставок. Дополнили образ туфли на высоких каблуках, изысканные украшения и небольшой серебристый клатч. Волосы Роузи были уложены в безупречную укладку, а макияж, над которым трудилась любимая визажистка модели – Никки Вольф – был выполнен в духе старого Голливуда, с томным взглядом и яркими губами. Роузи в этот вечер удостоилась не только восхищенных взглядов и внимания всех фотографов, но и награды от глянца – она получила титул "Выбор редакции".

Модель, как всегда, безупречна (фото: instagram.com/rosiehw)

"Прошлая ночь была особенной на церемонии @bazaaruk «Женщины года». Спасибо @justinepicardie за вручение мне награды «Выбор редакции». Для меня большая честь получить награду от вас. Вы были такой поддержкой и действительно важной частью моей карьеры на протяжении многих лет. Я так горжусь обложками, которые мы создали, но в основном это отношения, которые мы строили на протяжении всего опыта. Быть на обложке Harper's – это всегда момент "ущипните меня". Когда я была еще юной девушкой и мечтала о карьере в моде, страницы этого журнала служили источником неисчерпаемого вдохновения и творчества для меня, и по сей день я чувствую то же самое. Я так взволнована, чтобы следовать за вами на любую вашу авантюру, и вы можете рассчитывать на меня, чтобы вернуть ту же любовь и поддержку, которую вы всегда оказывали мне", – написала молодая мама в своем микроблоге.

Роузи на роскошном вечере (фото: instagram.com/rosiehw)

Помимо Роузи и Джейсона, ивент посетили масса других знаменитостей: Хелена Бонем Картер, которая украсила последнюю обложку глянца и получила награду "Британская икона", Алекса Чанг, Рут Уилсон, а также Кейт Бланшетт, которая, к слову, и получила главную награду вечера – титул "Женщина года".